Samsung Galaxy Z Fold dan Flip Pakai 100 Persen Bahan Daur Ulang

SAMSUNG resmi merilis smartphone lipat terbaru Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5 dalam acara Galaxy Unpacked. Kedua smartphone kelas premium ini pun terbuat dari bahan daur ulang.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ricky Bunardi menyebut ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Di mana Device eXperience Division ditargetkan mencapai net zero carbon emissions pada akhir 2030.

"Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 menggunakan berbagai macam material daur ulang yang lebih banyak dari generasi sebelumnya, termasuk bahan daur ulang yang bersumber dari limbah jaring ikan, tong air, dan botol Polyethylene Terephthalate," kata Ricky.

"Bahkan, kertas yang digunakan untuk boks kemasan termasuk menggunakan 100% material daur ulang," lanjutnya.

Ricky menjelaskan, limbah dilebur dan dipisahkan dari kotorannya. kemudian didaur ulang untuk membuat komponen dalam proses produksi perangkat Samsung. Ada juga material daur ulang dari limbah kaca hasil kegiatan manufaktur.

Limbah kaca ini digunakan untuk menghasilkan produk sampingan. Limbah kaca dihancurkan menjadi cullet dan kemudian digunakan sebagai komponen dalam proses pembuatan Corning Gorilla Glass Victus 2.

Meski terbuat dari bahan daur ulang, Ricky memastikan bahwa perangkat sudah dirancang secara khusus untuk umur perangkat yang lebih panjang dan optimal. Ia menyebut pengguna tak perlu khawatir akan ketahanannya.

"Tiap perangkat hadir dengan pembaruan keamanan selama lima tahun dan pembaruan sistem operasi sebanyak empat generasi yang membantu memperpanjang siklus hidup produk," pungkasnya.

Untuk diketahui, Samsung Galaxy Fold 5 hadir dengan membawa layar utama Dynamic AMOLED 2X berukuran 7,6 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 2176 x 1812 dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz.

Untuk layar depannya menggunakan HD+ Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,2 inci. Layar depan ini memiliki resolusi 2316 x 904 dan juga sudah dilengkapi 120Hz adaptive refresh rate. Saat layar dilipat, ia memiliki dimensi 67,1 x 154,9 x 13,4mm, sementara saat dibuka dimensinya ada di angka 129.9x 154.9 x 6.1mm. Samsung Galaxy Z Fold 5 juga terbilang ringan, bobotnya hanya 253g.