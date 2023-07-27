Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Unboxing Samsung Galaxy Z Fold 5 Seharga Rp25 Juta, Dapat Apa Saja?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:20 WIB
Unboxing Samsung Galaxy Z Fold 5 Seharga Rp25 Juta, Dapat Apa Saja?
A
A
A

SAMSUNG resmi meluncurkan perangkat terbaru Galaxy Z Fold 5 dalam acara Galaxy Unpacked yang diselenggarakan di Korea Selatan. Smartphone layar lipat tersebut diketahui dibandrol mulai dari Rp24.999.000.

Lantas apa saja yang akan didapat ketika membeli Samsung Galaxy Z Fold 5 ini? MNC Portal Indonesia pun berkesempatan untuk melakukan unboxing dan juga menjajal perangkat smartphone kelas premium tersebut. Begini ulasannya.

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Fold 5 hadir bersama box dengan dominasi warna hitam. Di bagian tengahnya terpampang gambar perangkat dengan ukuran yang cukup besar yang kemudian di bawahnya terdapat tulisan Galaxy Z Fold 5 dengan font berwarna putih.

Ketika box dibuka, akan dijumpai unit smartphone berserta sejumlah kelengkapan antara lain kabel USB-C, SIM ejector, serta buku panduan. Tidak ada adaptor charger yang disertakan oleh Samsung dengan alasan untuk mengurangi limbah lingkungan.

Untuk unitnya sendiri, Samsung Galaxy Fold 5 hadir dengan membawa layar utama Dynamic AMOLED 2X berukuran 7,6 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 2176 x 1812 dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz.

Untuk layar depannya menggunakan HD+ Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,2 inci. Layar depan ini memiliki resolusi 2316 x 904 dan juga sudah dilengkapi 120Hz adaptive refresh rate.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022876/render_samsung_galaxy_z_flip6-Yfkc_large.jpg
Bocoran Samsung Galaxy Flip 6 Tunjukkan Peningkatan Besar pada Chipset, Kamera, dan Baterai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/57/2963038/samsung-galaxy-z-flip6-akan-gunakan-dua-baterai-yang-lebih-besar-dari-pendahulunya-scPs6uOfFa.jpg
Samsung Galaxy Z Flip6 Akan Gunakan Dua Baterai yang Lebih Besar dari Pendahulunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/57/2910691/samsung-galaxy-z-flip5-retro-akan-dijual-terbatas-terinspirasi-hp-jadul-samsung-e700-xNd7Xu8PWt.jpeg
Samsung Galaxy Z Flip5 Retro akan Dijual Terbatas, Terinspirasi HP Jadul Samsung E700
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/57/2853216/samsung-galaxy-z-fold-dan-flip-pakai-100-persen-bahan-daur-ulang-rL5gCXRBHQ.jpg
Samsung Galaxy Z Fold dan Flip Pakai 100 Persen Bahan Daur Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/57/2837160/meluncur-akhir-juli-ini-bocoran-update-dan-spek-samsung-galaxy-z-flip-5-IGMwHamZ50.jpg
Meluncur Akhir Juli, Ini Bocoran Update dan Spek Samsung Galaxy Z Flip 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/57/2826887/bocoran-galaxy-z-fold-dan-z-flip-keluar-bakal-kantongi-ip58-bf0rM24c29.jpg
Bocoran Galaxy Z Fold dan Z Flip Keluar, Bakal Kantongi IP58
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement