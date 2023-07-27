Unboxing Samsung Galaxy Z Fold 5 Seharga Rp25 Juta, Dapat Apa Saja?

SAMSUNG resmi meluncurkan perangkat terbaru Galaxy Z Fold 5 dalam acara Galaxy Unpacked yang diselenggarakan di Korea Selatan. Smartphone layar lipat tersebut diketahui dibandrol mulai dari Rp24.999.000.

Lantas apa saja yang akan didapat ketika membeli Samsung Galaxy Z Fold 5 ini? MNC Portal Indonesia pun berkesempatan untuk melakukan unboxing dan juga menjajal perangkat smartphone kelas premium tersebut. Begini ulasannya.

Samsung Galaxy Z Fold 5 hadir bersama box dengan dominasi warna hitam. Di bagian tengahnya terpampang gambar perangkat dengan ukuran yang cukup besar yang kemudian di bawahnya terdapat tulisan Galaxy Z Fold 5 dengan font berwarna putih.

Ketika box dibuka, akan dijumpai unit smartphone berserta sejumlah kelengkapan antara lain kabel USB-C, SIM ejector, serta buku panduan. Tidak ada adaptor charger yang disertakan oleh Samsung dengan alasan untuk mengurangi limbah lingkungan.

Untuk unitnya sendiri, Samsung Galaxy Fold 5 hadir dengan membawa layar utama Dynamic AMOLED 2X berukuran 7,6 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 2176 x 1812 dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz.

Untuk layar depannya menggunakan HD+ Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,2 inci. Layar depan ini memiliki resolusi 2316 x 904 dan juga sudah dilengkapi 120Hz adaptive refresh rate.