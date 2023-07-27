Daftar Handphone Samsung yang Bakal Terima Update One UI 6.0 Beta

ANDROID diperkirakan mengeluarkan sistem operasi terbaru mereka, Android 14, pada Agustus ini. Seiring dengan keluarnya Android 14, maka sistem operasi dari ponsel lainnya juga akan hadir.

Memang, Android mengadopsi sistem operasi open source, sehingga sistem operai ini pun bisa disesuaikan dengan merek ponsel. Nah, salah satu yang mengkustomisasi sistem ini adalah Samsung.

Seperti dilansir dari GSM Arena, perusahaan Korea itu akan merilis One UI 6.0 beta berbasis Android 14 pada 2 Agustus untuk keluarga Galaxy S23. Lalu, pada 9 Agustus, jadi tepat satu minggu kemudian, Galaxy A34 5G dan Galaxy A54 5G juga akan mendapatkannya.

Ini pun menjadi berita baik bagi pengguna hanphone Samsung kelas mid-range terlarisnya dalam perilisan ini, dan tidak hanya berfokus pada model kelas atas. Tentu saja, model kelas atas masih menjadi yang pertama. Tetapi hanya satu minggu kemduian, ponsel mid-range Anda akan mendapatkan versi beta.

One UI 6.0 beta awalnya dikabarkan akan diluncurkan pada minggu ketiga bulan Juli, namun kini tampaknya telah tertunda sekitar satu minggu. Sebelum One UI 6.0 cukup matang untuk dirilis ke semua perangkat yang didukung, Samsung masih harus menghadirkan One UI 5.1.1.

Versi beta dari versi ini keluar ke Galaxy Z Fold4 dan keluarga Galaxy Tab S8 awal bulan ini, dan sekarang seri Galaxy Z Fold5, Z Flip5, dan Tab S9 resmi dan menjalankan iterasi skin ini, mengasumsikan pembaruan ke perangkat Samsung yang lebih tua.