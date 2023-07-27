Spesifikasi Samsung Galaxy Watch 6, Paling Murah Dijual Rp4 Juta

SAMSUNG meluncurkan smartwatch terbaru dalam acara tahunan Galaxy Unpacked. Kali ini, produk yang dihadirkan adalah Galaxy Watch 6 Series.

Galaxy Watch 6 Series sendiri terdiri dari dua buah model, yakni model standar dan klasik. Model standar tersedia dalam ukuran 40mm dan 44mm, sedangkan model klasik memiliki ukuran yang sedikit lebih besar, yakni 43mm dan 47mm.

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Galaxy Watch 6 Series memiliki kecerahan layar yang telah ditingkatkan hingga 2.000 nits. Keyboard yang tersedia juga dibuat 13% lebih besar sehingga memudahkan pengguna untuk mengoperasikan perangkat.

Khusus untuk model klasik, jam tangan pintar satu ini memiliki bezel yang dapat diputar. Kehadiran fitur ini cukup mengejutkan karena dengan fitur unik ini pengguna bisa fengan mudah mengontrol navigasi dan panggilan yang masuk.

Baik model standar dan klasik sama-sama berjalan pada perangkat lunak One UI 5. Sebagai bagian dari pembaruan One UI 5, pengguna kini memiliki akses ke Sleep Insights, sebuah portal yang didedikasikan khusus untuk skor tidur.

Portal memberikan wawasan tentang total waktu tidur, siklus tidur, waktu bangun, jam mendengkur, dan kadar oksigen darah. Setiap pagi, pengguna dapat mengakses Sleep Messages untuk mendapat lapiran mendetail tentang tidur malam sebelumnya.

Pelatihan Tidur juga tersedia, fitur yang pertama kali terlihat di seri Watch 4. Fitur ini memberikan instruksi khusus kepada pemakai tentang cara mendapatkan tidur terbaik berdasarkan kebiasaan dan gaya tidur mereka.