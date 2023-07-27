Samsung Resmi Bawa Masuk Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 ke Indonesia

SAMSUNG merilis dua smartphone layar lipat terbaru Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 ke Indonesia. Keduanya diumumkan dalam acara Galaxy Unpacked yang dilangsungkan di kampung halaman perusahaan, di Korea Selatan.

Baik Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 sama-sama membawa peningkatan di sektor engselnya. Samsung telah mendesain ulang mekanisme tersebut sehingga memungkinkan layar untuk tertutup secara sempurna tanpa celah.

TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business Samsung Electronics mengungkapkan bahwa Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 sama-sama menawarkan pengalaman perangkat foldable yang tak tertandingi. Lantas seperti apa spesifikasi kedua smartphone? Nah berikut paparan lengkapnya.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Smartphone layar lipat Samsung Galaxy Z Fold 5 hadir dengan membawa layar utama Dynamic AMOLED 2X berukuran 7,6 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 2176 x 1812 dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz.

Untuk layar depannya menggunakan HD+ Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,2 inci. Layar depan ini memiliki resolusi 2316 x 904 dan juga sudah dilengkapi 120Hz adaptive refresh rate.

Saat layar dilipat, ia memiliki dimensi 67,1 x 154,9 x 13,4mm, sementara saat dibuka dimensinya ada di angka 129.9x 154.9 x 6.1mm. Samsung Galaxy Z Fold 5 juga terbilang ringan, bobotnya hanya 253g.

Di sektor kamera, Galaxy Z Fold 5 hadir dengan membawa kamera utama 50MP, kamera ultrawide 12MP, kamera telefoto 10MP, dan kamera selfie 10MP. Menariknya, kamera telefoto yang digunakan bisa melakukan optical zoom 3x.

Dalam menopang performanya digunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 yang dipadu dengan RAM 12GB dan memori internal hingga 1TB. Dayanya bersumber dari baterai 4.400 mAh yang dilengkapi pengisian daya cepat 25W.

Untuk fitur lainnya mencakup ketahanan air IPX8, 5G, fingerprint, hingga keamanan Samsung Knox dengan Samsung Knox Vault. Galaxy Z Fold 5 tersedia dalam pilihan warna Icy Blue, Phantom Black, Cream, Grey, dan Blue.

Terkait harga, Samsung Galaxy Z Fold 5 varian 12GB/1TB dibandrol Rp29.999.000, sementara varian 12GB/512GB dibandrol Rp 26.999.000, dan varian 12GB/256GB dijual di angka Rp24.999.000.