Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Resmi Bawa Masuk Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 ke Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |08:09 WIB
Samsung Resmi Bawa Masuk Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 ke Indonesia
Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5. (Foto: Samsung)
A
A
A

SAMSUNG merilis dua smartphone layar lipat terbaru Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 ke Indonesia. Keduanya diumumkan dalam acara Galaxy Unpacked yang dilangsungkan di kampung halaman perusahaan, di Korea Selatan.

Baik Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 sama-sama membawa peningkatan di sektor engselnya. Samsung telah mendesain ulang mekanisme tersebut sehingga memungkinkan layar untuk tertutup secara sempurna tanpa celah.

TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business Samsung Electronics mengungkapkan bahwa Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 sama-sama menawarkan pengalaman perangkat foldable yang tak tertandingi. Lantas seperti apa spesifikasi kedua smartphone? Nah berikut paparan lengkapnya.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Smartphone layar lipat Samsung Galaxy Z Fold 5 hadir dengan membawa layar utama Dynamic AMOLED 2X berukuran 7,6 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 2176 x 1812 dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz.

Untuk layar depannya menggunakan HD+ Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,2 inci. Layar depan ini memiliki resolusi 2316 x 904 dan juga sudah dilengkapi 120Hz adaptive refresh rate.

Saat layar dilipat, ia memiliki dimensi 67,1 x 154,9 x 13,4mm, sementara saat dibuka dimensinya ada di angka 129.9x 154.9 x 6.1mm. Samsung Galaxy Z Fold 5 juga terbilang ringan, bobotnya hanya 253g.

Di sektor kamera, Galaxy Z Fold 5 hadir dengan membawa kamera utama 50MP, kamera ultrawide 12MP, kamera telefoto 10MP, dan kamera selfie 10MP. Menariknya, kamera telefoto yang digunakan bisa melakukan optical zoom 3x.

Dalam menopang performanya digunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 yang dipadu dengan RAM 12GB dan memori internal hingga 1TB. Dayanya bersumber dari baterai 4.400 mAh yang dilengkapi pengisian daya cepat 25W.

Untuk fitur lainnya mencakup ketahanan air IPX8, 5G, fingerprint, hingga keamanan Samsung Knox dengan Samsung Knox Vault. Galaxy Z Fold 5 tersedia dalam pilihan warna Icy Blue, Phantom Black, Cream, Grey, dan Blue.

Terkait harga, Samsung Galaxy Z Fold 5 varian 12GB/1TB dibandrol Rp29.999.000, sementara varian 12GB/512GB dibandrol Rp 26.999.000, dan varian 12GB/256GB dijual di angka Rp24.999.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/57/2952098/samsung-galaxy-a25-5g-harga-mulai-rp3-jutaan-resmi-dirilis-ini-kesan-pertamanya-ZYUIyKYcll.jpg
Samsung Galaxy A25 5G Harga Mulai Rp3 Jutaan Resmi Dirilis, Ini Kesan Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/16/2948941/seri-galaxy-s24-sudah-bisa-pre-order-intip-bocorannya-sebelum-samsung-galaxy-unpacked-2024-yYmIi8mFuE.jpg
Seri Galaxy S24 Sudah Bisa Pre-Order? Intip Bocorannya Sebelum Samsung Galaxy Unpacked 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/57/2914779/review-samsung-galaxy-a05-dan-galaxy-a05s-mana-yang-cocok-buat-kamu-SV9SqmEby9.jpg
Review Samsung Galaxy A05 dan Galaxy A05s: Mana yang Cocok Buat Kamu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/57/2881114/ini-daftar-hp-samsung-yang-dapat-pembaruan-one-ui-6-0-uePUjH6kXy.jpeg
Ini Daftar HP Samsung yang Dapat Pembaruan One UI 6.0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/57/2877825/konsumen-ponsel-lipat-di-indonesia-alami-peningkatan-5JXdZ7F4qz.jpeg
Konsumen Ponsel Lipat di Indonesia Alami Peningkatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/57/2865282/samsung-galaxy-s24-akan-bawa-fitur-konektivitas-satelit-seperti-iphone-14-rEF21SmU2Q.jpg
Samsung Galaxy S24 akan Bawa Fitur Konektivitas Satelit Seperti iPhone 14
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement