Cara Memberi Makan Tokek yang Baik dan Benar

MEMBERI makan tokek yang baik dan benar memang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup peliharaan tersayang kita tersebut. Seperti layaknya reptil yang berdarah dingin, tokek memang membutuhkan panas sehingga tetap sehat.

Jika tokek tidak mendapatkan cukup panas, ia akan menjadi lesu dan jatuh sakit. Tapi, jika kondisi terlalu panas, tokek bisa kepanasan dan jatuh sakit atau mati. Oleh karena itu, mereka yang memlihara tokek harus memiliki gradien panas, dengan lampu pemanas yang dipasang di salah satu kandangnya.

Nah, selain tempat tinggal yang harus diperhatikan, apa ayang dikonsumsi tokek kesayangan juga harus diperhatikan loh. Melansir Wikihow, berikut cara memberi makan tokek yang baik dan benar.

Siapkan air bersih

Siapkan air bersih di dalam mangkuk dangkal kecil di akuarium, isi dengan air segar bebas klorin sekali sehari. Mangkuk air harus diletakkan di sisi akuarium yang dingin.

Tokek dapat menggunakannya untuk minum dan/atau mandi. Kebanyakan tokek lebih suka minum tetesan air yang terbentuk dari penyemprotan sehari-hari daripada dari mangkuk.

Selalu berikan air yang diklorinasi untuk tokek. Air suling dapat menyebabkan masalah kesehatan pada tokek karena ketiadaan nutrisi dan mineral. Tapi, hindari memberikan air keran yang tidak diolah karena tidak sehat untuk tokek.

Beri suplemen

Anda harus menaburkan suplemen kalsium pada makanan tokek sebelum memberikan kepadanya. Tokek yang masih berkembang harus lebih sering mendapat tambahan suplemen daripada tokek dewasa. Tapi ingat, jangan memberikan terlalu banyak suplemen pada Tokek Anda.

Pilih suplemen kalsium yang diperkaya dengan vitamin D3 dan taburkan 2-3 kali seminggu. Jangan menambahkan suplemen kalsium dengan tambahan fosfor kecuali disarankan oleh dokter hewan.