Apa itu Hantu? Begini Penjelasan Ilmiahnya

KEBERADAAN hantu masih menjadi perdebatan hingga saat ini, terutama di kalangan ilmuwan yang melihat dari sisi sains. Terlepas dari itu, tidak sedikit orang yang justru tertarik melakukan penelusuran untuk menemukan hantu.

Hantu menjadi salah satu fenomena paranormal yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat. Tak terhitung berapa banyak orang suka menonton film horor hingga novel dan cerita hantu.

Kepercayaan seseorang terhadap hantu biasanya seringkali didasarkan pada pengalaman pribadi ketika melihat atau merasakan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun terdengar menakutkan, namun beberapa orang justru penasaran dengan sosok hantu dan kebenarannya.

Sebagaimana dilansir dari Live Science, sebagian besar populasi di seluruh belahan dunia percaya ada roh yang selamat dari kematian untuk hidup di alam lain. Bahkan jajak pendapat Ipsos tahun 2019 menemukan bahwa 46% orang Amerika percaya pada hantu.

Kesulitan mengevaluasi hantu secara ilmiah karena setiap kejadian yang mengejutkan selalau dikaitkan dengan hantu. Misalnya pintu tertutup sendiri, kunci hilang, atau area dingin di lorong.

Sosiolog Dennis dan Michele Waskul pernah mewawancarai para narasumber tentang pengalaman mereka terhadap hantu untuk buku mereka Ghostly Encounters: Haunting of Everyday Life (Temple University Press).

Hasilnya, banyak dari mereka yang tidak yakin telah bertemu dengan hantu karena tidak dapat menemukan sosok yang menggambarkan rupa hantu. Narasumber tetap percaya bahwa kejadian yang dialaminya merupakan hal luar biasa dan tidak dapat dijelaskan.

Kesulitan sains menyelidiki hantu karena tidak adanya definisi yang disepakati secara universal tentang apa itu hantu. Ada yang menganggapnya sebagai roh orang mati yang tersesat. Ada pula yang menyebut hantu entitas telepati yang diproyeksikan ke dunia dari pikiran manusia.

Meskipun belum diketahui dengan pasti gagasan hantu, peristiwa di luar nalar atau penampakan hantu sebenarnya bisa dijelaskan dengan sains.

Seperti dirangkum dari Sun Journal, hantu maupun peristiwa supranatural bisa dialami oleh seseorang karena kekuatan sugesti. Ketika seseorang diberitahu tentang suatu tempat yang berhantu, secara psikologis dia akan menerima itu dan mengalami kejadian mistis.