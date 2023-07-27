NASA Bakal Pakai Roket Bertenaga Nuklir untuk Terbang ke Mars

NASA dan DARPA telah menunjuk perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan Lockheed Martin untuk mengembangkan roket terbaru bermesin termal nuklir. Nantinya roket akan digunakan untuk eksplorasi ke planet Mars.

Sebagaimana dihimpun dari Engadget, NASA juga sudah meminta BWX Technologies untuk menyediakan reaktor untuk roket, di mana reaktor tersebut diberi nama Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

Semua perusahaan sudah diminta untuk mulai merancang apa yang diperlukan roket agar bisa mencapai ke planet Mars mulai sekarang, dan mereka ditargetkan untuk sudah bisa memamerkan cetak biru dari roket paling lambat tahun 2027 mendatang.

Untuk diketahui, roket iermal nuklir sendiri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan roket konvensional. Salah satu yang paling menonjol adalah mereka memiliki ukuran yang besar namun juga tetap punya kecepatan dan kelincahan.

Selain itu, roket juga lebih mudah untuk dikendalikan. Keunggulan lain adalah karena kebutuhan propelan yang minim, roket jadi memiliki kebih banyak ruang untuk menyimpan peralatan ilmiah dan memenuhi kebutuhan penting lainnya.

"Sistem propulsi termal nuklir yang lebih kuat dan efisien ini dapat memberikan waktu transit yang lebih cepat antar tujuan,” kata Kirk Shireman, Wakil Presiden Kampanye Eksplorasi Bulan untuk Lockheed Martin.

"Mengurangi waktu transit sangat penting bagi misi manusia ke Mars untuk membatasi paparan radiasi kepada kru," lanjutnya.

Meski proses perancangannya baru dimulai, roket digambarkan akan terlihat seperti sebuah senter yang dibalik. Di badan roket yang dicat putih tertulis juga logo AS, DARPA, dan NASA.