HOME OTOTEKNO TECHNO

UNESCO Ingin Usulkan Larangan Siswa Bawa Handphone ke Sekolah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:09 WIB
UNESCO Ingin Usulkan Larangan Siswa Bawa Handphone ke Sekolah
Penggunaan Gadget pada Anak. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PENGGUNAAN smartphone di lingkungan sekolah memang dapat menggangu siswa selama proses pembelajaran. Apalagi, ditambah dengan banyaknya media sosial yang membuat banyak siswa teralihkan.

Oleh karena itu, UNESCO pun ingin menyerukan larangan penggunaan smartphone di lingkungan sekolah secara global. Sebagaimana dihimpun dari Techradar, UNESCO menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mengatur penggunaannya. Mereka beralasan penggunaan smartphone secara berlebihan justru akan merusak anak.

“Revolusi digital memiliki potensi yang tak terukur tetapi, seperti peringatan yang telah disuarakan tentang bagaimana hal itu harus diatur dalam masyarakat, perhatian yang sama harus diberikan pada cara penggunaannya dalam pendidikan," kata Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO.

"Menggunaannya harus untuk meningkatkan pengalaman belajar dan untuk kesejahteraan siswa dan guru, bukan untuk merugikan mereka. Jaga kebutuhan siswa terlebih dahulu dan dukung guru. Koneksi online bukanlah pengganti interaksi manusia," lanjutnya.

UNESCO pada dasarnya menuduh kebanyakan negara tidak mengutamakan pelajar, dan melakukan sangat sedikit upaya untuk mengatur aspek penting dari masyarakat. Dikatakan hanya kurang dari seperempat negara yang sudah mengaturnya.

UNESCO menyebut mengajari anak-anak cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab juga harus menjadi bagian dari pengalaman belajar mereka. Anak-anak wajib bersikap bijak dalam penggunaan smartphone.

Halaman:
1 2
      
