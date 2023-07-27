Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mantan Pejabat Intelijen Akui Alien Itu Ada, Sebut Amerika Rekaya UFO

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:14 WIB
Mantan Pejabat Intelijen Akui Alien Itu Ada, Sebut Amerika Rekaya UFO
Penampakan UFO. (Foto: Stars Academy of Arts & Science)
ALIEN dan UFO memang menjadi salah satu konspirasi teori yang menjadi perdebatan. Sampai saat ini, para ilmuwan pun masih berspekulasi terkait adanya kehidupan di luar angkasa.

Biasanya, mereka yang membicarakan konspirasi memang para netizen di internet. Tapi, belakangan Mantan Pejabat Intelijen Amerika Serikat David Grusch membuat geger dunia dengan pernyataannya bahwa alien itu benar ada di dunia ini. Bahkan, ia bersumpah pemerintah AS sedang merekayasa ulang UFO.

Di depan komite pengawas DPR di Washington, Grusch di bawah sumpah mengungkapkan bahwa dirinya diberitahu tentang program pemulihan kecelakaan dan rekayasa UFO yang sudah berlangsung lama.

Akibat pernyataan itu, dia mesti menanggung konsekuensi, baik pada kehidupan profesional maupun pribadi. Ya, salah satunya dikeluarkan dari pekerjaan sebagai seorang intel.

Menurut laporan WION, Grusch mengonfirmasi kalau dia mengetahui orang-orang yang telah dirugikan dengan rencana melibatkan UFO ini. Ia pun mengaku khawatir akan keselamatan nyawanya, karena keterlibatannya dalam masalah itu.

Sidang kongres yang disiarkan langsung di sejumlah tv AS, Rabu malam, 26 Juli 2023, itu pun kemudian memicu spekulasi bahwa pemerintah AS mungkin menyembunyikan bukti kehidupan alien dan teknologi canggih. Tanggapan skeptis mendominasi kongres.

