HOME OTOTEKNO TECHNO

Arogansi Elon Musk, Ambil Paksa Akun @X Milik Fotografer demi Ganti Nama Twitter

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:15 WIB
Arogansi Elon Musk, Ambil Paksa Akun @X Milik Fotografer demi Ganti Nama Twitter
Elon Musk. (Foto: Reuters)
A
A
A

DEMI mengubah image, Elon Musk akhirnya memilih untuk mengubah Twitter menjadi X. Berubahnya Twitter menjadi X ini pun membuat akun official dari Twitter berubah menjadi X.

Persoalannya, akun @X ini sudah lebih dulu dimiliki oleh pengguna lain. Lantas, apa yang terjadi dengan pengguna tersebut? Satu yang baru saja terungkap adalah upaya paksa yang dilakukan oleh Elon Musk dan Twitter saat mengambil alih akun Twitter milik seorang fotografer asal San Fransisco, Amerika Serika, Gene X Hwang.

Disebutkan The Telegraph, Gene X Hwang ternyata pernah membuat akun Twitter @X pada 2007. Waktu itu dia mengggunakan huruf X karena memang sesuai dengan nama tengah yang dia miliki.

Awalnya dia tidak pernah menemukan masalah dengan akun Twitter tersebut. Semuanya berubah ketika Elon Musk memutuskan mengganti nama dan merek Twitter menjadi X.

Otomatis ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan oleh Elon Musk untuk perubahan nama dan merek itu. Beberapa di antaranya adalah mengganti domain Twitter, mengganti logo, memasang logo baru di kantor pusat, hingga mengganti akun Twitter resmi baru.

Dulu Twitter punya akun resmi @Twitter. Akun itu kemudian harus diganti dengan @X. Nah, di situlah permasalahannya bermula. Tiba-tiba saja Gene X Hwang mendapatkan email dari Twitter. Surat elektronik itu mengabarkan bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan akun Twitter @X yang dia buat pada 2007.

Benar saja, Gene X Hwang sama sekali tidak bisa masuk lagi ke akun Twitter @X. Kini kepemilikan akun itu sudah di tangan Elon Musk dan Twitter. "Mereka memang mengirim pemberitahuan melalui email namun mereka sama sekali tidak pernah menghubungi saya langsung," ujar Gene X Hwang.



Elon Musk X Logo Twitter
