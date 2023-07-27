Intip Kemegahan Pusat Riset dan Pengembangan Hyundai di Korea Selatan

JAKARTA – Inovasi teknologi menjadi fokus utama Hyundai Motor Company untuk memberikan yang terbaik ke konsumen. Oleh sebab itu, Hyundai menaruh perhatian besar pada riset dan pengembangan agar menghasilkan teknologi terkini.

Adapun kegiatan riset dan pengembangan tersebut berpusat pada Namyang R&D Center. Platform think tank utama Hyundai ini telah menjadi tempat lahir bagi inovasi-inovasi penting perusahaan.

Yong Wha Kim selaku Chief Technology Officer Hyundai Motor Group mengatakan pusat riset dan pengembangan (R&D) Hyundai Motor dan Kia berperan penting. Ini merupakan basis utama untuk pengembangan model baru Hyundai, Kia, dan Genesis yang dirilis di seluruh dunia.

“Kami memiliki komitmen kuat terhadap penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan kendaraan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga memberikan pengalaman dan nilai yang melebihi harapan pelanggan,” kata Yong Wha Kim dalam keterangan resmi.

Dengan total 19 pusat R&D dan desain yang tersebar di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Tiongkok, India, dan Jepang, Hyundai mengembangkan kendaraan dengan desain sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Terletak di Hwaseong, Gyeonggi-do, Namyang R&D Center berada dekat dengan fasilitas manufaktur Hyundai di Ulsan, salah satu kota industri terbesar di Korea Selatan. Lokasi yang berdekatan sejalan dengan upaya Hyundai dalam menciptakan value chain untuk menghadirkan solusi mobilitas terbarukan bagi konsumen.

Namyang R&D Center sendiri menaungi 10.000 peneliti kelas dunia yang menjadi kunci dari setiap pengembangan mobil-mobil baru Hyundai. Pusat ini juga berdiri di atas lahan seluas 3,3 juta meter persegi dengan fasilitas yang lengkap.

Namyang R&D Center telah dibekali dengan pusat desain dan engineering, laboratorium khusus untuk pengembangan powertrain, wind tunnels untuk penelitian terkait aerodinamika, hingga fasilitas khusus untuk uji tabrak.

Namyang R&D Center juga memiliki proving ground kelas dunia untuk uji coba performa kendaraan di berbagai medan. Berdiri sejak 1995, proving ground ini mencakup total area seluas 1,65 juta meter persegi yang meliputi beragam lintasan tes berkendara sepanjang 70 km secara keseluruhan.

Namyang R&D Center menjadi tempat lahirnya Hyundai N, sebuah brand yang didasari hasrat para peneliti untuk mengembangkan jenis mobil baru berperforma tinggi.

Tidak hanya menjadi tempat lahir kendaraan revolusioner, Namyang R&D Center juga menjadi induk dari pengembangan teknologi Hyundai dalam menghasilkan solusi mobilitas masa depan, salah satunya autonomous driving.

Pusat riset dan pengembangan ini juga menjadi tempat lahirnya berbagai macam teknologi kendaraan ramah lingkungan. Bahkan, akan memproduksi bus dan truk yang ramah lingkungan.

BACA JUGA: