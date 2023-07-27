Fight of Legends Goes to School, SMKN 48 Siap Gagas Ekskul Esport

EVENT Fight of Legends Goes to School yang digelar di SMKN 48 Jakarta Timur ternyata memberikan kesan yang sangat khusus buat guru dan pelajar sekolah tersebut. Para pelajar mengaku sangat antusias memainkan game buatan PT Esport Star Indonesia (ESI) itu.

Ratu Ayu, siswa Kelas 10 DKV 2 SMKN 48 mengapresiasi game Fight of Legends yang memiliki kualitas gambar yang sangat baik. Dia bahkan mengatakan kualitasnya setara dengan game-game sejenis buatan luar negeri. "Sudah sama bagusnya kayak Mobile Legends. Saya sudah main dua hari ini supaya persiapan juga buat kompetisi mini," ujar Ratu Ayu.

Menariknya Ratu Ayu justru sudah tahu lebih dulu tentang game Fight of Legends. Dia tahu game tersebut dari beberapa iklan yang tayang di televisi. "Pas saya mainkan ternyata memang menyenangkan," jelasnya.

Kejutan yang senada juga dirasakan Bagus Putra Pratama yang juga siswa Kelas 10 DKV 2 SMKN 48. Dia mengaku tidak tahu kalau game Fight of Legends justru buatan dalam negeri. "Baru tahu sekarang dan kualitas permainannya juga sama seperti yang lain. Sama-sama serunya," ucap Bagus Putra Pratama.

Sementara Priyantoro, Wakil Kepala Sekolah SMKN 48 Jakarta Timur bidang Humas mengapresiasi kegiatan Fight of Legends Goes to School. Dia mengatakan kompetisi mini yang diadakan justru membuat siswa jadi lebih terpacu untuk memberikan hasil yang terbaik.

Hal itu menurut dia akan menular pada sikap dan pola pikir siswa dalam melakukan kegiatan lainnya. Dia juga yakin Fight of Legends Goes to School juga bisa menghapus stigma negatif yang sering dialamatkan ke esport. "Jadi ini bukan hanya sekadar game tapi juga bagian dari olahraga," jelasnya.