Spesifikasi Sharp Aquos R7S dan Sharp Aquos V7 yang Resmi Meluncur di Indonesia

PT Sharp Electronics Indonesia meluncurkan dua ponsel terbaru yakni Sharp Aquos R7S yang dibanderol di harga Rp15,9 juta. Ponsel kedua adalah Sharp Aquos V7 Plus yang hadir dalam dua pilihan RAM yakni 4 Giga di harga Rp2,499 juta dan 6 Giga di harga Rp2,999 juta.

Kedua ponsel tersebut menyasar segmen yang berbeda, karena mencerminkan kondisi pasar ponsel yang ada saat ini. Saat ini penjualan ponsel berdasarkan data IDC Corporate mengalami penurunan.

Menariknya penurunan tersebut justru terjadi pada ponsel yang harganya di bawah Rp3 juta. "Sebaliknya ponsel premium justru mengalami peningkatan yang cukup besar," ujar Sabar Jusuf, Smartphone Product Strategy Sharp Electronics Indonesia.

BACA JUGA: Meta Resmi Jual Centang Biru Instagram dan Facebook Seharga Rp100 Ribu

Celah itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Sharp dengan menghadirkan ponsel premium andalan, Sharp Aquos R7S. Ponsel tersebut diklaim Sharp memiliki berbagai fitur premium berkualitas tinggi.

Salah satunya adalah kualitas kamera yang mampu menghasilkan gambar dan video terbaik. Teknologi dan kualitas kamera itu merupakan salah satu fitur yang paling disukai oleh pengguna Sharp Aquos R7S. "Ponsel ini merupakan ponsel yang paling laris di Jepang. Kami ingin menghadirkan ponsel ini ke Indonesia," ucap Shigeru Kobayashi, President of Mobile Communication BUsiness Unit Sharp Corporation.

BACA JUGA: Cara Mudah Install Yandex Browser Jepang di Android

Diketahui kamera yang dimiliki Sharp Aquos R7S dilengkapi dengan sensor kamera satu inci. Sensor kamera tersebut bisa memberikan kualitas gambar terbaik dan bokeh yang sangat natural. Spesifikasi kamera juga sangat mumpuni yakni 47 MP Octa PD AF (f/1.9).

Spesifikasi teknis itu semakin menggoda karena layar ponsel menggunakan Pro IGZO OLED berukuran 6,6 ini dengan reolusi 1.260 x 2.730 piksel. Kualitas layar tersebut membuat tampilan kamera jadi sangat hidup dan kuat. Kamera tersebut juga mampu mendukung perekaman videp dengan kualitas gambar 8K.