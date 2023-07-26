5 Teori Fisika Paling Terkenal, Apa Gunanya untuk Kehidupan?

ILMU fisika hadir di tiap sendi kehidupan. Yang tak kalah menarik adalah beberapa diantara teori fisika banhkan terus menjadi rujukan hingga saat ini, meski sebenarnya teori-teori tersbut sudah ditemukan bertahun-tahun sebelumnya.

Penting untuk diketahui bahwa ada 5 teori fisika yang sangat terkenal. Lantas apa sajakah itu? Nah tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah daftarnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Teori gravitasi Newton

Teori gravitasi Newton ditemukan oleh fisikawan, matematikawan, serta astronom terkenal asal Inggris, Isaac Newton. Teori ini menyatakan bahwa setiap benda di Bumi akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi.

Dalam sejarah kisah sains, disebutkan bahwa ketika menemukan teori tersebut, Isaac tengah duduk di bawah sebuah pohon apel yang rindang. Saat sebuah apel jatuh dan menimpa kepalanya, peristiwa itu menjadi penanda ditemukannya teori gravitasi.

Dalam teori gravitasi Newton dijabarkan bahwa besarnya gaya tarik menarik suatu benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Teori ini mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama tiga abad.

BACA JUGA: Cara Mudah Install Yandex Browser Jepang di Android

Teori relativitas Einstein

Teori relativitas yang dicetuskan oleh sosok Albert Einstein pada awal abad ke-20 juga menjadi salah satu teori fisika paling terkenal. Teori ini sangat menggemparkan dunia sains, dan ternyata juga sudah dibahas di Alquran sebelum teori tersebut ditemukan.

Di mana teori ini menyebut bahwa ruang dan waktu tidak semuanya sama, mereka berbeda dan dapat dibelokkan oleh materi dan energi. Jadi, bergantung pada posisi dan kecepatan, waktu dapat tampak bergerak lebih cepat atau lebih lambat.

Teori relativitas telah berkembang menjadi alat penting dalam astrofisika modern. Ilmu ini memberikan dasar untuk pemahaman lubang hitam, daerah ruang di mana tarikan gravitasi begitu kuat sehingga bahkan cahaya tidak dapat melarikan diri.

BACA JUGA: Meta Resmi Jual Centang Biru Instagram dan Facebook Seharga Rp100 Ribu

Teori mekanika kuantum

Teori mekanika kuantum adalah cabang dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom dan subatom. Konsep mekanika kuantum tidak lepas dari sosok ilmuwan kelas kakap, yakniMax Planck dan Albert Einstein.

Teori ini dirumuskan dalam berbagai rumus matematika yang dikembangkan. Salah satunya, sebuah fungsi matematika yaitu fungsi gelombang, memberikan informasi mengenai amplitudo probabilitas dari posisi, momentum, dan properti fisik lainnya dari sebuah partikel.

Mekanika kuantum telah sukses dalam menjelaskan berbagai fitur di alam semesta. Mekanika kuantum sering kali menjadi satu-satunya alat yang ada yang dapat menjelaskan perilaku individu dari partikel subatomik yang membentuk segala bentuk zat.