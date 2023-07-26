Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Temukan Planet Baru yang Bentuknya Mirip Gulali, Warnanya Pink Juga?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:08 WIB
Ilmuwan Temukan Planet Baru yang Bentuknya Mirip Gulali, Warnanya Pink Juga?
Penggambaran Ilustrasi Planet Permen oleh NASA. (Foto: NASA)
LUAR angkasa memiliki banyak benda-benda dengan bentuk yang aneh. Ada yang memiliki cincin seperti Saturnus. Ada juga yang bentuknya seperti bujur sangkar tak beraturan seperti planet bernama WASP-103b.

Namun baru-baru ini ada planet yang bentuknya bisa dikatakan sebagai yang paling aneh. Planet yang dinamakan WASP-193b itu memiliki tampilan seperti gulali atau permen kapas.

Ya, permen kapas yang rasanya manis dan berwarna merah muda yang biasanya dijajakan di sekolah-sekolah dasar di Tanah Air. Disebutkan Science Alert, lokasi WASP-193b berada di 1.232 tahun cahaya dari Bumi.

Di lihat dari luar, planet tersebut memang terlihat bulat seperti pada planet lainnya. Namun bulatan itu berupa gulungan lapisan-lapisan tipis. Jadi WASP-193b terlihat benar-benar sangat ringan dan empuk. Mirip-mirip dengan permen gulali yang memang sangat ringan dan empuk jika dipegang.

Khalid Barkaoui, astronom dari University of Leige, Belgia mengatakan keberadaan planet unik seperti WASP-193b memiliki fungsi tersendiri. Planet tersebut memang tidak popular dibanding planet-planet lain.

Hanya saja keunikan yang dimiliki planet tersebut dapat membantu manusia lebih memahami evolusi planet. "Pengamatan terhadap WASP-193b dengan teleskop luar angkasa James Webb akan mampu mengungkap lebih banyak informasi sifat atmosfer dan massa planet," tulis Khlaid Barkoui dalam laporan berjudul "WASP-193b: An Extremely Low-density Super-Neptune".

