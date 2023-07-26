Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

GoTo Resmi Ceraikan GoPay dari GoJek

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |20:21 WIB
GoTo Resmi Ceraikan GoPay dari GoJek
GoPay. (Foto: Instagram)
A
A
A

GOPAY resmi dirilis sebagai aplikasi pembayaran digital yang diadopsi dari layanan pembayaran digital Gojek. Aplikasi GoPay akan memberikan akses layanan keuangan yang mudah, relevan, aman, dan juga nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Unit Bisnis Financial Technology GoTo Hans Patuwo menjelaskan, salah satu fitur yang dijadikan jagoan menurut Hans adalah transfer instan ke mana saja, termasuk dari akun GoPay ke rekening bank lainnya yang bisa dilakukan hingga 100 kali per bulan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

Gopay

"Pada saat ini free 100 kali transfer per bulan untuk semua pengguna. Ini termasuk transfer dari akun GoPay ke akun GoPay lainnya, dari akun GoPay ke rekening bank, dan dari rekening bank ke rekening bank lain,"ujarnya.

Selain fitur transfer instan gratis, Hans menyebut aplikasi GoPay juga memungkinkan pengguna membeli pulsa dan paket data, pembayaran tagihan BPJS, PLN dan lainnya dengan harga yang spesial.

Aplikasi GoPay juga dikatakan Hans telah dilengkapi dengan fitur laporan pengeluaran yang dapat secara otomatis memberikan gambaran transparan kepada pengguna terkait pengeluaran mereka sehari-hari.

"Fitur ini akan membantu pengguna dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik lagi. Harapannya, kehadiran fitur ini dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam jangka panjang," lanjut Hans.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
GoPay Aplikasi GoTo Gojek
