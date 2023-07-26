Cara Mencari Masjid Terdekat dengan Google Maps

CARA mencari masjid terdekat dengan Google Maps mungkin sangat dibutuhkan banyak orang, apalagi ketika mepet waktu Salat lima waktu. Memang, umumnya Google Maps digunakan untuk mencari jalan ke sebuah tempat.

Tapi, Google Maps juga bisa dipakai juga untuk mencari fasilitas umum yang dekat dengan lokasi kita. Bukan hanya rumah makan, rumah sakit, kantor polisi, tapi juga tempat ibadah seperti Masjid dan gereja.

Lantas, bagaimana cara mencari masjid terdekat dengan Google Maps? Berikut beberapa langkahnya seperti dilansir dari berbagai sumber.

- Aktifkan GPS

- Buka aplikasi Google Maps

- Cari "masjid" di kolom pencarian

- Google akan merekomendasikan sejumlah nama masjid beserta jarak tempuh dari lokasi Anda

- Jika ingin informasi lebih detail, Anda tinggal mengeklik kata "masjid" dari berbagai nama masjid yang disarankan

- Anda juga bisa melakukan filter mulai dari Relevansi atau Jarak, Rating Tertinggi dan filter lainnya

- Jika sudah memilih lokasi masjid terdekat, klik "Rute"

- Setelah sampai, akan ada pemberitahuan bahwa masjid berada di kanan atau kiri Anda. Setelah itu klik "Selesai" untuk mematikan aplikasi Maps.