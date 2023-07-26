Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Beredar Jasa Hack Akun MyBCA di Dark Web, Cuma Modal Nomor Rekening dan Nama Pemilik

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:20 WIB
Beredar Jasa Hack Akun MyBCA di Dark Web, Cuma Modal Nomor Rekening dan Nama Pemilik
Aplikasi MyBCA. (Foto: Okezone)
A
A
A

SALAH satu sasaran yang diincar para hacker adalah data-data perbankan. Pasalnya, data perbankan akan sangat krusial dan sangat rawan lantaran berhubungan dengan tempat penyimpanan uang kita.

Salah satu bank yang kerap menjadi sasaran para hacker adalah bank BCA. Setelah sebelumnya tersiar kabar adanya virus di aplikasi BCA Mobile dan penjualan data nasabah kartu kredit BCA, kini salah satu bank swasta terbesar di Indonesia itu kini dijaili oleh hacker atau peretas lagi.

Hacker BCA

Teguh Aprianto, founder of Ethical Hacker Indonesia melalui akun Twitter resmi miliknya mengidentifikasi adanya upaya tersebut di BreachForums. Dalam forum tersebut peretas membuka jasa untuk masuk ke akun MyBCA siapa pun.

Caranya cuma dengan menyetor nomor rekening dan nama pemilik akun MyBCA tersebut. Tidak main-main, peretas tersebut melampirkan screenshoot atau tangkapan gambar enam akun MyBCA.

Hanya saja tangkapan gambar yang dilampirkan hanyalah tampilan depan saja. Diketahui dalam tampilan depan tersebut terdapat nama pemilik rekening, jumlah rekening, serta transaksi terakhir yang sudah dilakukan. "Jasa ini dijual hanya dengan harga USD500 atau sekitar Rp7,5 juta. Pelaku juga melampirkan tampilan ketika login ke enam pemilik rekening," cuit Teguh Aprianto.

Hanya saja biayanya akan sangat berbeda jika profil pemilik akun MyBCA atau nomor rekening merupakan kalangan tertentu. Semakin tinggi status pemilik akun MyBCA maka harganya akan jauh berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BCA Bank BCA Aplikasi myBCA hacker
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/16/3174733/hacker-XFBZ_large.jpg
Hacker Klaim Curi Hampir 1 Miliar Data Salesforce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172905/hacker-4cO5_large.jpg
Hacker Retas Tempat Penitipan Anak London, Curi Data 8 Ribu Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169750/hacker-PV3B_large.jpg
Vietnam Dilanda Serangan Siber, Data Kreditur Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/56/3128405/hacker-X7Ib_large.jpg
Hacker Targetkan Dana Pensiun di Australia Senilai 2,63 Triliun Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/54/3101151/hacker-NOmX_large.jpg
Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099368/hacker-mYNr_large.jpg
Hacker Bobol Ekstensi Chrome Sejumlah Perusahaan saat Malam Natal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement