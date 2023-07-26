Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jadi Pesaing Baru, Giliran TikTok yang Luncurkan Fitur Mirip Twitter

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:19 WIB
Jadi Pesaing Baru, Giliran TikTok yang Luncurkan Fitur Mirip Twitter
TikTok. (Foto: Reuters)
A
A
A

META memang meluncurkan Threads untuk bersaing dengan Twitter, yang sekarang sudah bernama X. Hal ini pun menunjukkan bahwa media sosial yang mengutamakan teks masih digemari banyak orang.

Berbekal itulah, TikTok -platform sosial yang terkenal dengan konten videonya singkatnya- berencana untuk membuat media sosial yang juga menawarkan posting teks saja. Raksasa teknologi ini pun seakan ingin menawarkan alternatif yang sudah dijalankan oleh Twitter dalam waktu lama.

Posting teks di TikTok akan sangat mirip dengan penawaran serupa di Threads. Dengan sekira 1,4 miliar pengguna aktif bulanan, TikTok tentu saja telah mendapat base pengguna yang besar untuk meluncurkan produk baru mereka tersebut.

Memang, dengan besarnya base pengguna maka akan sangat mudah untuk mempromosikan fitur terbaru mereka. Lihat saja Threads, yang dalam 5 hari sudah mencatatkan 100 juta pengguna. Pencapaian yang diraih Threads itu melampaui platform kecerdasan buatan ChatGPT milik OpenAI yang baru mencapai 100 juta pengguna setelah dua bulan sejak tanggal peluncurannya.

Tetapi, berbeda dengan Meta yang meluncurkan produk tersebut terpisah dari Facebook dan Instagram, TikTok memilih untuk mengintegrasikan fitur hanya teks barunya ke dalam aplikasinya. Sehingga, mereka pun tidak perlu meluncurkan produk terpisah seperti layaknya Threads.

TikTok pun akan tetap fokus pada visual, daripada postingan teks seperti Twitter atau Threads. Hanya saja, mereka akan menambahkan latar belakang warna, musik, dan stiker ke postingan.

Halaman:
1 2
      
