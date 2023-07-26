Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Waspada Phishing Model Baru, Tersinggung Postingan Instagram

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:18 WIB
Waspada Phishing Model Baru, Tersinggung Postingan Instagram
Instagram. (Foto: Pixabay)
A
A
A

PENCURIAN data dengan cara phishing yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab masih terus terjadi dan selalu menemukan cara baru.

Kali ini modus yang dilakukan pelaku kejahatan phishing adalah dengan memanfaatkan sisi emosional korban. Pelaku kejahatan berharap saat korban terpancing dan marah maka upaya pencurian data bisa dilakukan dengan mudah.

Phising

Metoda itu sendiri diedarkan melalui tangkapan gambar yang beredar di grup-grup WhatsApp. Dalam tangkapan gambar itu diperlihatkan bagaimana pelaku kejahatan phishing dengan mengirimkan teks yang bernada marah dan menantang.

"Halo Bagas, maksud kamu apa upload foto ini di IG kamu?" tulis pelaku kejahatan phishing sambil mencantumkan link khusus.

"Jujur saya tersingung sama foto ini. Kamu mau hapus atau saya bawa perkara ini ke pengadilan," sambung tulisan pelaku kejahatan phishing.

Tentunya korban yang terpancing emosinya akan penasaran untuk menekan link khusus tersebut. Padahal, seperti yang sudah-sudah, link tersebut memang dimodifikasi khusus oleh pelaku kejahatan phishing untuk mencuri data yang ada di ponsel atau perangkat elektronik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/56/3109644/menkomdigi_meutya_hafid-Wiv4_large.jpg
Indonesia Disebut Berpotensi Pimpin Ekonomi Digital di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/54/3094943/indotelko_forum-gr9e_large.jpg
Akselerasi Transformasi Digital, Infrastruktur Harus Digenjot Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/57/3092682/maksimalkan_teknologi_pelaku_ukm_diharapkan_bisa_lebih_produktif_dan_efisien-WGYi_large.jpg
Maksimalkan Teknologi, Pelaku UKM Diharapkan Bisa Lebih Produktif dan Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/16/3045757/direktur_utama_telkomsel_nugroho-eMTH_large.jpg
Telkomsel Ciptakan Ekosistem Digital yang Aman dan Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/57/2945589/5-rekomendasi-kado-digital-untuk-akhir-tahun-NQrqpAFkpN.jpg
5 Rekomendasi Kado Digital untuk Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/54/2933166/meningkatkan-kemampuan-menulis-pegawai-melalui-pelatihan-Z3mYZqNAjz.jpg
Meningkatkan Kemampuan Menulis Pegawai melalui Pelatihan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement