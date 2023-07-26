Waspada Phishing Model Baru, Tersinggung Postingan Instagram

PENCURIAN data dengan cara phishing yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab masih terus terjadi dan selalu menemukan cara baru.

Kali ini modus yang dilakukan pelaku kejahatan phishing adalah dengan memanfaatkan sisi emosional korban. Pelaku kejahatan berharap saat korban terpancing dan marah maka upaya pencurian data bisa dilakukan dengan mudah.

BACA JUGA: Cara Kerja Semprotan Penghilang Sakit yang Kerap Dipakai Pemain Sepakbola

Metoda itu sendiri diedarkan melalui tangkapan gambar yang beredar di grup-grup WhatsApp. Dalam tangkapan gambar itu diperlihatkan bagaimana pelaku kejahatan phishing dengan mengirimkan teks yang bernada marah dan menantang.

"Halo Bagas, maksud kamu apa upload foto ini di IG kamu?" tulis pelaku kejahatan phishing sambil mencantumkan link khusus.

BACA JUGA: Meta Resmi Jual Centang Biru Instagram dan Facebook Seharga Rp100 Ribu

"Jujur saya tersingung sama foto ini. Kamu mau hapus atau saya bawa perkara ini ke pengadilan," sambung tulisan pelaku kejahatan phishing.

Tentunya korban yang terpancing emosinya akan penasaran untuk menekan link khusus tersebut. Padahal, seperti yang sudah-sudah, link tersebut memang dimodifikasi khusus oleh pelaku kejahatan phishing untuk mencuri data yang ada di ponsel atau perangkat elektronik.