HOME OTOTEKNO TECHNO

Starlink Sudah Hadir di Malaysia, Indonesia Kapan?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:21 WIB
Starlink Sudah Hadir di Malaysia, Indonesia Kapan?
Satelit Starlink. (Foto: SpaceX)
A
A
A

GUNA menyediakan akses di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur di daratan, Indonesia memang akan memanfaatkan layanan internet Starlink. Starlink merupakan satelit Low Earth Orbit (LEO) milik perusahaan pengusaha Elon Musk. 

Bahkan untuk menerbangkan satelit Satria-1, Indonesia meminjam jasa Starlink. Tapi, ternyata Elon Musk tersebut belum tertarik untuk membuat fasilitas di Indonesia.

Elon Musk pun lebih memilih Malaysia sebagai lokasi favorit baru mereka. Setelah Tesla, kini giliran perusahaan internet berbasis satelit milik Elon Musk, Starlink, hadir di Malaysia.

Hal itu diketahui berdasarkan cuitan Starlink di akun Twitter resmi milik mereka. Dalam cuitan itu mereka mengunggah foto menara kembar Petronas dengan sebuah antena Starlink yang ada di bagian bawah menara.

"Starlink sekarang sudah tersedia di Malaysia. Jadi negara ke-60 di seluruh dunia yang telah memiliki layanan konektivitas internet kecepatan tinggi," tulis Starlink.

Berdasarkan peta sebaran Starlink yang ada di situs resmi mereka diketahui hanya ada dua negara di Asia Tenggara yang sudah memiliki Starlink yakni Filipina dan Malaysia. Starlink diketahui mulai beroperasi di kedua negara tersebut per Juli 2023 ini.

Starlink menawarkan Internet up to 100Mbps (megabits per second) dengan harga RM220 atau sekira Rp725 ribu.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Malaysia Starlink Internet
Perkuat Jaringan Internet di Daerah 3T, Pemerintah Optimalkan SATRIA-1
Indonesia Peringkat 3 Terbawah di ASEAN, Komdigi Fokus Perkuat Sinyal dan Kapasitas Jaringan
Maju di Kontestasi Ketua APJII Jakarta, Bayu Satrio Siapkan Terobosan Berkualitas
Pengguna Internet di Indonesia Tembus 79%
Buruknya Infrastruktur Jaringan Internet Jadi Satu Kendala Inovasi Anak Bangsa
Internet Tercepat di Indonesia Ada di Bekasi dan Jakarta Selatan, Mana yang Lebih Ngebut?
