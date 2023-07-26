Mitsubishi Triton Baru Meluncur, Kini Semakin Garang

JAKARTA - Mitsubishi akhirnya meluncurkan Mitsubishi Triton baru generasi ketiga, Rabu (26/7/2023) ini. Ukuran mobil ini jadi lebih besar dibanding pendahulu dan lawan-lawannya yang ada saat ini.

Dalam peluncuran resmi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube, Mitsubishi mengaku memiliki panduan khusus dalam merancang Mitsubishi Triton baru yakni Beast Mode atau Mode Monster.

BACA JUGA: Bocoran SUV Baru Mitsubishi yang Segera Rilis

Panduan itu membuat Mitsubishi Triton berubah total dibanding pendahulunya. Mobil ini memang masih tetap setia dengan konsep desain mobil pikap. Hanya saja desain utamanya berubah total.

Perubahan monster yang terlihat juga terasa dari ukuran. Dulu, Mitsubishi Triton merupakan mobil niaga ringan dengan ukuran terkecil dibanding lawan-lawannya seperti Toyota Hilux, Isuzu D-Max, dan Ford Ranger.

Ukuran Mitsubishi Triton baru yakni panjang, lebar, dan tinggi adalah 5.360 mm x 1.930 mm x 1.815 mm. Bandingkan dengan raja mobil kabin ganda yang terpanjang sebelumnya, Toyota Hilux yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yakni 5.325 mm x 1.855 mm x 1.815 mm.

"Mitsubishi Triton baru merupakan salah satu mobil penting buat kami yang akan memberikan fondasi kuat untuk rencana-rencana besar selanjutnya," ujar Takao Kato, Presiden dan Chief Executive Office Mitsubishi Motors.

Perubahan desain eksterior juga sangat mencolok sesuai dengan mode monster atau Beast Mode. Mobil niaga ringan berlogo tiga bintang itu kini jauh lebih kokoh dengan hidung yang sangat tebal.

Belum lagi bagian kaki-kaki yang terlihat seperti mengangkang. Hal itu ditunjukkan dengan jarak over fender dengan ban yang masih sangat lebar.

"New Triton telah mendapatkan peningkatan dari sisi eksterior, interior, mesin, suspensi, dan semuanya," kata Chief Product Specialist Mitsubishi Motors Corporation Yoshiki Masuda.

Dari sektor mesin, Triton generasi terbaru dibekali mesin diesel baru 2,4 liter Hyper Power Turbo dengan teknologi CGT. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 184 HP di 3.500 rpm dan torsi 430 Nm di 2.250-2.500 rpm.

Kemudian juga ada opsi mesin 2,4 liter Bi-Turbo Hyper Power yang menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 470 Nm. Tenaga mesin ini diklaim lebih halus berkat penggunaan teknologi Mitsubishi MIVEC dan dipadukan dengan transmisi otomatis 6 kecepatan dan juga manual 6 kecepatan.

Bagian interiornya menampilkan layar tengah berukuran 9 inci yang dapat terintegrasi dengan smartphone. Setir, grip, dan gagang pintunya telah dirancang ulang berdasarkan pendekatan yang disebut sebagai Mitsubishi Touch, yang mengutamakan pada kenyamanan dan kekokohan.

All New Triton juga dibekali tujuh mode berkendara yang terdiri dari Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand, dan Rock. Selain itu, terdapat juga fitur Active Yaw Control seperti yang sudah disematkan pada New Xpander Cross.

BACA JUGA:

Begini Cara Mitsubishi Ajari Anak Otomotif Sejak Dini, Jadi Influencer di Lingkungan Keluarga