Spesifikasi All New Mazda CX-60, SUV Premium yang Dijual Rp1,1 Miliar

JAKARTA – All New Mazda CX-60 resmi meluncur di Indonesia, setelah mengaspal lebih dulu Thailand dan Singapura. Ini merupakan mobil SUV yang sarat akan teknologi canggih dan merupakan model elektrifikasi pertama Mazda di Indonesia.

Ricky Thio, Managing Director dari PT Eurokars Motor Indonesia mengatakan Mazda CX-60 mengusung filosofi Jinba-Ittai. Ini disempurnakan lagi oleh para engineer Mazda, menjadikan All-New Mazda CX-60 sebagai mobil dengan ideologi The Perfect Jinba-Ittai.

“Fokus kami tidak hanya sebuah estetika saja, namun juga tentang DNA Mazda yang berakar pada harmonisasi berkendara, kemanusiaan, dan alam sekitar. Kita mengapresiasi sebuah karya dari seorang seniman yang berpengalaman, Mazda dibuat oleh para Takumi,” kata Ricky dalam peluncuran All-New Mazda CX-60 di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Mewujudkan tarikan desain Kodo khas Mazda, All-New Mazda CX-60 hadir dengan ekterior yang elegan. Mobil ini juga memiliki lekukan indah, perpaduan dari cahaya serta bayangan natural di sekelilingnya, membuat warna-warna premium All-New Mazda CX-60 lebih menarik.

Terinspirasi oleh elemen organik dan juga gerakan kaligrafi Jepang, lekukan bodi All-New Mazda CX-60 dibuat dengan halus dari bawah ke atas. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan keindahan alam dan dunia pengendaranya.

Pada bagian depan, All-New Mazda CX-60 memiliki tampilan yang elegan dan sporty dengan grill besar. Lampu depan sudah LED yang dilengkapi proyektor dengan DRL dan automatic levelling dan Auto On/Off.

Mobil ini juga dibekali dengan spion yang memiliki pengaturan dan pelipat otomatis, wiper depan dengan sensor hujan, bagasi yang bisa dibuka secara otomatis, dan panoramic sunroof yang juga bisa dibuka secara otomatis.

Masuk ke bagian dalam, desain elegan pada All-New Mazda CX-60 terlihat dari jahitan kakenui hingga trim kulit nappa pada interior bangkunya. Terdapat juga material premium seperti tekstil tenun dan kayu maple dalam desain kabin kontemporer.

Kontrol kendaraan juga disematkan pada bagian tengah dengan menyajikan konsep ergonomis. Keseluruhan hal ini memberikan kesan ruang tenang, luas, dan canggih sehingga menciptakan kemudahan dan keselarasan saat berkendara.

All-New Mazda CX-60 ditawarkan dalam dua varian, yakni Elite dan Kuro. Untuk tipe Elite, ditawarkan dengan tampilan yang lebih elegan dengan aksen krom pada beberapa bagian yang membuat mobil terasa lebih mewah.

Sementara pada varian Kuro dibuat lebih sporty dengan aksen krom hitam, sehingga membuat tampilannya lebih gahar. Kedua trim ini dibekali dengan velg ukuran 19x7 inci berbahan aluminium dengan finishing two-tone untuk varian Elite, dan Black Metallic pada tipe Kuro.

All-New Mazda CX-60 dibekali mesin 3.3L Inline 6-silinder, e-Skyactiv-G, Turbocharged dilengkapi dengan teknologi M-Hybrid Boost (Mild Hybrid System). Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 280 hp pada 5.000-6.000 rpm dan torsi puncak 450 Nm pada 2.000-3.500 rpm.

Di Indonesia, hanya dipasarkan satu varian penggerak roda, yakni All Wheel Drive (AWD) dengan setelan i-Activ. Itu dikombinasikan dengan transmisi 8-percepatan yang dilengkapi dengan pilihan mode berkendara (Normal, Sport, Offroad).

Untuk fitur keselamatan, All-New Mazda CX-60 dibekali rem ABS dengan EBD (Electronic Brake Distribution) dan Brake Assist (BA), Dynamic Stability Control (DSC), Traction Control (TC), Hill Launch Assist (HLA), Emergency Stop Signal (ESS), sensor parkir depan-belakang, dan kamera 360 derajat.