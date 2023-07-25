Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Main Katla, Game Tebak Kata yang Ramai di Medsos

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:22 WIB
Cara Main Katla, Game Tebak Kata yang Ramai di Medsos
Game Katla. (Foto: Tangkapan Layar Katla)
A
A
A

BEGINI cara bermain Katla, game tebak kata yang di medsos terutama Twitter. Game tersebut yang disebut-sebut mampu mengasah perbendaharaan kata dalam Bahasa Indonesia.

Katla sendiri merupakan game berbasis website yang dikembangkan oleh seorang pria bernama Fatih Kalifa. Konsepnya hampir mirip dengan game tebak kata Bahasa Inggris Wordle yang telah lebih dahulu ada.

Namun bedanya, Katla menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI yang menjadi inti permainan. Adapun cara memainkan game tebak kata Katla yang dilansir dari berbagai sumber.

Cara bermain Katla

-Kunjungi situs Katla, https://katla.vercel.app.

-Setelah masuk ke halaman situs, kamu akan langsung disuguhkan dengan 5 baris kotak tersusun secara horizontal dan 6 baris kotak tersusun secara vertikal serta papan huruf di bawahnya.

-Kamu diminta untuk memasukkan kosakata dalam Bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan terdiri dari lima huruf di setiap barisnya.

-Tekan Enter jika selesai menebak kata.

