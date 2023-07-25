Spesifikasi TWS Sony WF-1000XM5, Harganya Capai Rp4,5 Juta

SONY akhirnya merilis earbud True Wireless Stereo (TWS) terbaru mereka WF-1000XM5 ANC. Seri ini, merupakan seri TWS dari headphone WH-1000XM5.

Seperti dilansir dari GSM Arena, TWS ini hadir dengan dengan noice cancelling terbaru yang mampu meredam bising lebih baik. Selain itu, TWS ini memiliki tiga mikrofon di setiap earbud, termasuk mikrofon umpan balik ganda, yang meningkatkan kinerja low latency.

Earbud memiliki Prosesor terbaru V2 dari Sony, yang memiliki HD Noise Cancelling Processor QN2e. Chip ini mengontrol mikrofon di kedua telinga, untuk menghadirkan kualitas peredam bising yang dapat beradaptasi dengan lingkungan Anda yang terus berubah.

Frekuensi yang lebih rendah direproduksi lebih baik daripada WF-1000XM4 berkat Driver Dinamis X baru, yang memungkinkan reproduksi frekuensi lebar dan vokal jernih, sementara bahan busa poliuretan unik mengurangi kebisingan dalam rentang frekuensi tinggi.

WF-1000XM5 pun mendukung Audio Nirkabel Resolusi Tinggi melalui codec LDAC, serta DSEE Extreme untuk meningkatkan kualitas musik terkompresi secara real time. Selain itu, Anda juga mendapatkan 360 Reality Audio, lengkap dengan sensor kepala.

Sony menjanjikan kualitas panggilan terbaiknya berkat algoritme pengurangan kebisingan berbasis AI, berdasarkan pemrosesan Deep Neural Network (DNN) dan sensor konduksi tulang. Suara Anda pasti akan terdengar jernih dan alami bahkan di lingkungan yang bising, dan terdapat struktur pengurang kebisingan angin.