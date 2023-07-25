Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi TWS Sony WF-1000XM5, Harganya Capai Rp4,5 Juta

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |07:08 WIB
Spesifikasi TWS Sony WF-1000XM5, Harganya Capai Rp4,5 Juta
TWS Sony WF-1000XM5. (Foto: Sony)
A
A
A

SONY akhirnya merilis earbud True Wireless Stereo (TWS) terbaru mereka WF-1000XM5 ANC. Seri ini, merupakan seri TWS dari headphone WH-1000XM5.

Seperti dilansir dari GSM Arena, TWS ini hadir dengan dengan noice cancelling terbaru yang mampu meredam bising lebih baik. Selain itu, TWS ini memiliki tiga mikrofon di setiap earbud, termasuk mikrofon umpan balik ganda, yang meningkatkan kinerja low latency.

Earbud memiliki Prosesor terbaru V2 dari Sony, yang memiliki HD Noise Cancelling Processor QN2e. Chip ini mengontrol mikrofon di kedua telinga, untuk menghadirkan kualitas peredam bising yang dapat beradaptasi dengan lingkungan Anda yang terus berubah.

Frekuensi yang lebih rendah direproduksi lebih baik daripada WF-1000XM4 berkat Driver Dinamis X baru, yang memungkinkan reproduksi frekuensi lebar dan vokal jernih, sementara bahan busa poliuretan unik mengurangi kebisingan dalam rentang frekuensi tinggi.

WF-1000XM5 pun mendukung Audio Nirkabel Resolusi Tinggi melalui codec LDAC, serta DSEE Extreme untuk meningkatkan kualitas musik terkompresi secara real time. Selain itu, Anda juga mendapatkan 360 Reality Audio, lengkap dengan sensor kepala.

Sony menjanjikan kualitas panggilan terbaiknya berkat algoritme pengurangan kebisingan berbasis AI, berdasarkan pemrosesan Deep Neural Network (DNN) dan sensor konduksi tulang. Suara Anda pasti akan terdengar jernih dan alami bahkan di lingkungan yang bising, dan terdapat struktur pengurang kebisingan angin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TWS Gadget TWS Sony Sony
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176419/playstation_6-i5q0_large.jpg
Komentar Bos Sony Beri Petunjuk soal Jadwal Rilis PS 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/326/3103131/game_tha_last_of_us-LH3C_large.jpg
Sony Siapkan Teknologi Anyar, Pemain Playstation Bisa Cium Aroma saat Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/326/3017325/ps_vr2-V9xu_large.jpg
Sony Luncurkan Adaptor PC untuk PS VR2, Bisa Digunakan untuk Game Steam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/326/2985668/sony_ps_vr2-L4tj_large.jpg
Sony Hentikan Produksi Headset PS VR2, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/57/2964653/sony-dikabarkan-bakal-luncurkan-smartphone-layar-lipat-intip-bocorannya-eYERKrsFl6.jpg
Sony Dikabarkan Bakal Luncurkan Smartphone Layar Lipat, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/15/57/2901496/sony-rilis-alpha-7cr-dan-alpha-7c-ii-di-indonesia-segini-harganya-b1yqfAsVEh.JPG
Sony Rilis Alpha 7CR dan Alpha 7C II di Indonesia, Segini Harganya!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement