5 Cara Atasi Boot Loop pada iPhone Generasi Baru dan Lama

TERKADANG pembaruan atau update yang kita dapat malah membuat gadget kita menjadi error, tidak terkecuali pada iPhone. Akibat update yang dilakukan pada iOS, bisa saja iPhone malah terjebak dalam boot lopp.

Memang, penyebab boot loop bukan hanya terjadi saat melakukan pembaruan iOS, tapi juga terlalu sering menginstal dan menguninstal aplikasi. Itu terjadi karena terdapat masalah pada hardware atau software itu sendiri.

Biasanya, boot loop pada iPhone terjadi pada perangkat yang sudah dimodifikasi atau Jailbreak. Pada perangkat yang masih normal atau bawaan pabrik, sangat jarang terjadi masalah seperti itu.

Boot loop biasanya ditandai dengan hanya munculnya logo Apple atau iPhone tidak bisa menyala sama sekali. Apabila ini terjadi, maka perangkat tidak dapat digunakan dan harus dilakukan tindakan agar bisa bekerja normal kembali.

Melansir laman Apple, ada beberapa cara untuk mengatasi boot loop untuk sejumlah model iPhone seperti berikut ini.

1. Hubungkan iPhone ke komputer yang memiliki perangkat iTunes

2. Restart Paksa iPhone saat Terhubung ke komputer

Lakukan ini untuk salah satu dari empat seri iPhone, yakni iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 atau Setelahnya:

- Tekan dan Lepas Cepat: tombol volume naik

- Tekan dan Lepas Cepat: tombol volume turun

- Tekan dan Tahan: tombol samping

- Saat Logo Apple Muncul: lepaskan tombol.