Apa Itu NPC Livestream yang Lagi Populer di TikTok?

TREN NPC livestream begitu digandrungi di platform berbagi video pendek TikTok. Tren yang satu ini telah merambah ke seluruh belahan dunia, termasuk juga negara tercinta, Indonesia.

Para kreator yang mengikuti tren NPC livestream biasanya akan meraih gift yang menggiurkan. Lantas apa sebenarnya NPC livestream itu? Berikut penjelasannya, melansir Forbes.

Bagi yang belum tahu, NPC livestream merupakan tren yang mana para kreator akan bertindak sebagai Non-Player Character (NPC) atau karakter bukan pemain dalam siaran langsungnya.

NPC sendiri biasanya ditemukan dalam video game, yang sesuai dengan namanya, mereka adalah karakter yang tidak bisa dimainkan dan cenderung bertingkah aneh dengan tutur seperti robot.

Pada tren NPC livestream ini, kreator akan berinteraksi dengan penonton menggunakan bahasa seperti robot. Mereka akan mengulang-ulang perkataan dan juga gerakan.

Biasanya di awal siaran langsung, kreator akan menirukan NPC dari sebuah game yang memang banyak penggemarnya. Nantinya mereka akan mulai berinteraksi dengan tingkah serupa.