AI Generatif Buka Peluang Munculnya Presenter Virtual

KECERDASAN buatan generatif atau Artificial Intelligence (AI) generatif diyakini akan membuka peluang munculnya presenter virtual. Lewat kecerdasan buatan generatif presenter virtual akan mampu membawakan berita dan informasi lainnya seperti presenter-presenter yang ada saat ini.

Hal itu diungkap oleh Rio Anugrah, Chief Technology Officer (CTO) MNC Digital Indonesia dalam diskusi panel bertajuk Generative AI The Technologies Behind and Opportunities Ahead yang digelar oleh Alibaba Cloud di Jakarta, Selasa (25/7/2023) ini.

"Saya yakin bisa tapi memang bukan sekarang. Nanti," ucap Rio Anugrah.

Dia melanjutkan saat ini kehadiran presenter virtual diyakini belum bisa diterima oleh masyarakat. Pasalnya masyarakat masih sangat terbiasa dengan keberadaan presenter-presenter yang hadir secara nyata atau fisikal.

Kehadiran presenter yang nyata itu justru saat ini menurutnya dijadikan alat validasi berita. "Kita masih terbiasa melihat presenter asli. Kita masih membutuhkan presenter dengan sentuhan manusia. Jadi saat menginformasikan memberikan berita ada perasaan bahwa itu berita asli," jelasnya.

Keberadaan kecerdasan buatan generatif menurut Rio Anugrah sendiri sangat penting bagi industri media seperti MNC Digital. Dia mengatakan kecerdasan buatan generatif semakin memudahkan industri untuk menciptakan berbagai hal yang memang diinginkan oleh pengguna. "Kecerdasan buatan generatif membuat kita tahu apa konten yang ditonton dan yang dibuat," jelasnya.

BACA JUGA: Mark Zuckerberg Yakin AI Generatif Bakal Punya Peranan Unik

Dia mencontohkan saat ini aplikasi RCTI+ sudah mampu memahami kondisi dan mood dari penggunanya. Hanya dengan mengetikkan kondisi mood dari pengguna aplikasi tersebut akan memberikan banyak layanan yang sesuai dengan kondisi dari pengguna.

Hal itu menurut Rio Anugerah terwujud berkat kerja sama dengan penyedia layanan kecerdasan buatan generatif berbasis cloud, Alibaba Cloud. Menurut dia Alibaba Cloud memungkinkan mereka memberikan layanan unggulan yang membuat RCTI+ jauh lebih baik dibanding platform yang sama. "Salah satunya adalah streaming tim nasional Indonesia kala bertanding dengan tim nasional Argentina," jelasnya.