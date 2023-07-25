Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengenal Larry Bird, Burung yang Jadi Lambang Ikonik Twitter

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:07 WIB
Mengenal Larry Bird, Burung yang Jadi Lambang Ikonik Twitter
Larry Bird. (Foto: Gary knrd)
A
A
A

TWITTER mengganti nama dan logo burungnya yang ikonik menjadi huruf X. Padahal, logo burung biru Twitter sendiri telah digunakan perusahaan sejak tahun 2010 silam atau sekitar 13 tahun lalu.

Sebagaimana dihimpun dari The Verge, logo burung Twitter dirancang oleh Martin Grasser bersama Todd Waterbury dan Angy Che. Logo tersebut sebenarnya memiliki nama, yaitu "Larry Bird".

Larry Bird merupakan desain akhir yang ditawarkan sang perancang kepada pendiri Twitter, Jack Dorsey. Logo ini dibangun dari 15 lingkaran berlapis, yang menurut Grasser membantu meningkatkan keterbacaannya.

"Dengan logo, sesuatu yang kecil, Anda menginginkan bentuk dan bentuk yang berulang. Itu memudahkan mata manusia untuk memahami, dan tidak terlalu berantakan," ungkap Grasser saat merilis Larry Bird.

Lebih lanjut, Grasser menyebut lingkaran yang menjadi struktur dasar Larry Bird juga dimaksudkan untuk melambangkan tujuan Twitter untuk mendemokratisasi informasi dan memberikan suara kepada semua orang.

Larry Bird sendiri bisa dibilang lebih dari sekedar logo. Ia juga cocok dengan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan layanan, yakni tweet atau dalam bahasa Indonesianya adalah cuitan. Cuitan dan burung jelas tidak bisa dipisahkan.

Ini adalah cara hewan bersayap tersebut berkomunikasi dengan sesamanya. Dengan logo Larry Bird sudah menjadi identitas Twitter selama ini, wajar jika pergantian logo ditanggapi negatif oleh para pengguna setia.

Halaman:
1 2
      
