Cara Tukar Koin Snack Video ke Go-Pay, Ovo hingga Shopeepay

BANYAK orang memilih menghabiskan waktu dengan menonton video di layanan streaming. Banyak layanan streaming yang menyediakan video-video, baik panjang maupun pendek, bahkan ada yang rela memberi uang hanya untuk menonton video.

Snack Video adalah platform berbagi video pendek yang menyediakan reward berupa koin. Ini bisa diperoleh dengan cara menyelesaikan beberapa misi.

Nah, penting untuk diketahui bahwa koin-koin ini bisa ditukarkan dengan uang dan ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Tentunya koin ini menjadi salah satu nilai positif yang diberikan aplikasi.

Koin Snack Video bisa ditukarkan dengan uang nilai yang berbeda-beda tergantung seberapa banyak koin yang dipunya. Berikut ini adalah beberapa nilai tukar dari masing-masing koin yang ada di dalam Snack Video:

- 1 koin Snack Video sama dengan Rp0,02

- 1000 koin Snack Video sama dengan Rp20

- 100.000 koin Snack Video sama dengan Rp2.000

- 1.000.000 koin Snack Video sama dengan Rp20.000

- 5.000.000 koin Snack Video sama dengan Rp100.000

- 10.000.000 koin Snack Video sama dengan Rp200.000.

Lantas bagaimana cara menukar koin Snack Video menjadi pundi-pundi uang? Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah langkah-langkahnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Menukarkan koin Snack Video lewat Gopay

- Buka aplikasi Snack Video kemudian masuk halaman Bonus dengan klik ikon koin

- Pilih menu Menarik lalu masukan nominal yang diinginkan

- Klik metode penarikan dengan Gopay

- Konfirmasi penarikan dengan klik menu Kas keluar

- Tunggi hingga saldo masuk ke Gopay.

Menukarkan koin Snack Video lewat OVO

- Buka aplikasi Snack Video lalu kunjungi halaman Bonus

- Setelah itu pilih menu Menarik kemudian pilih nominal yang diinginkan

- Lanjut tentukan metode penarikan dengan OVO

- Pilih nominal yang diinginkan selanjutnya klik menu Kas keluar untuk menarik koin

- Konfirmasi nama dan nomor hp yang terdaftar di OVO

- Klik Tarik untuk mengonfirmasi penarik saldo dan tunggu uangnya masuk ke OVO.