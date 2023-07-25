Cara Mudah Ganti Warna Tulisan di WhatsApp

APLIKASI perpesanan WhatsApp memang memiliki banyak fitur dan terus diupdate. Aplikasi WhatsApp pun bisa mengirimkan gambar, suara, video bahkan dokumen sekalipun.

Meski memiliki banyak fungsi, tapi tetap saja tujuan dari core dari WhatsApp adalah teks. Oleh karena itu, 90 persen lebih dari kegiatan di WhatsApp akan berupa mengetk teks.

Karena itu, banyak orang mencoba membuat teks semenarik mungkin, baik dengan emoji maupun dengan stiker. Tapi, ada juga loh hal lain yang membuat tulisan terasa menyenangkan seperti mengganti warna tulisan.

Dengan membuat tulisan berwarna, tampilan WhatsApp pun akan menjadi segar sehingga aktivitas chatingan pun bisa lebih hidup. Membuat tulisan berwarna di WhatsApp bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah.

Yang diperlukan hanyalah menginstal aplikasi pihak ketiga yang mendukung kemampuan tersebut. Meskipun WhatsApp sendiri tidak memberikan fitur membuat tulisan berwarna di aplikasi, saat ini ada cukup banyak aplikasi pihak ketiga yang bisa digunakan. Salah satunya adalah aplikasi bernama WhatsBlue Text.