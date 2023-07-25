Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Siswa SMK Budi Asih Berharap Game Fight of Legend Terus Diupgrade

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:18 WIB
Siswa SMK Budi Asih Berharap Game Fight of Legend Terus Diupgrade
Fight of Legends Goes to School.




SISWA SMK Budi Asih, Jakarta menyambut baik kehadiran game karya anak bangsa Fight of Legend di sekolahnya. Dituturkan bahwa game besutan PT Esport Star Indonesia, yang merupakan unit usaha PT MNC Studios Indonesia ini tak kalah seru dibanding game lainnya.

Salah satu siswa, Ikhsan mengungkap Fight of Legend menawarkan gameplay yang sangat seru untuk dimainkan. Selain itu juga pilihan hero, skin, serta skill yang dihadirkan terbilang keren dengan grafik yang juga disebutnya boleh diadu dengan game-game internasional.

"Game Fight of Legend keren. Tadi sudah mainin, gameplaynya seru banget. Hero dan item-item lainnya juga oke. Semoga game ini bisa terus ditingkatkan biar semakin bisa bersaing dengan game-game populer lainnya," kata Ikhsan saat dimintai testimoni, Selasa (25/7/2023).

Untuk diketahui, kehadiran Fight of Legend ke SMK Budi Asih sendiri menjadi rangkaian kegiatan Fight of Legends Goes to School yang merupakan ajang promosi untuk memperkenalkan bahwa game saat ini bukan hanya sekedar alat mencari hiburan, tapi juga bisa jadi peluang karir di masa mendatang.

Dalam kegiatan ini digelar juga kompetisi berhadiah jutaan Rupiah yang juga bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet esports serta pro player untuk game Fight of Legend. Gelaran yang berlangsung juga turut menyediakan merchandise menarik yang bisa didapat secara gratis oleh para siswa.

