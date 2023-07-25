Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Main Game Fight of Legend Bisa Jadi Cara Refresing setelah Belajar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:17 WIB
Main Game Fight of Legend Bisa Jadi Cara Refresing setelah Belajar
Fight of Legends Goes to School.
A
A
A

SMK Budi Asih, Jakarta Selatan menyambut baik kehadiran game Fight of Legend (FOL) di lingkungan sekolahnya. Saat diwawancarai MNC Portal Indonesia, Syerin selaku wakil humas sekolah menyebut game FOL memberikan dampak positif bagi para siswa.

Ia mengatakan kegiatan Fight of Legends Goes to School yang menyertakan kegiatan promosi dan kompetisi bisa menjadi hiburan bagi para siswa di sela-sela aktivitas belajar mereka. Selain itu juga bisa memberi motivasi kepada siswa akan besarnya peluang berkarir di dunia e-Sport.

"Saya sangat mendukung kegiatan ini, kebetulan sekolah kita juga memiliki ekskul e-Sport untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan kegiatan semacam ini selain bisa meningkatkan skill siswa juga bisa menjadi media refreshing ketika mereka sedang di luar jam belajar," ungkap Syerin.

Dalam momen yang sama, Competition Section Head PT Esports Star Indonesia, Nielson Tanaya menyatakan bahwa kegiatan ini memang sengaja digelar untuk memperkenalkan bahwa game sekarang bukan hanya sekedar alat mencari hiburan tapi juga bisa jadi peluang karier di masa mendatang.

Dia menyebut, game ini sudah menjadi cabang olahraga resmi di kancah internasional, dan kompetisi di kegiatan Fight of Legends Goes to School yang sedang berlangsung ini diharapkan bisa menemukan bibit-bibit atlet e-Sports serta pro player untuk game FOL di masa mendatang.

"Ini menjadi perkenalan game FOL. Kita tujuannya ke sekolah-sekolah itu pertama memperkenalkan e-Sport ke anak muda dan memperkenalkan bahwa e-Sport berpotensi sebagai pekerjaan di masa depan. Kita cukup senang FOL bisa diterima dengan baik di SMK Budi Asih," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
