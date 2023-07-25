Fight of Legend Sapa SMK Budi Asih, Cari Bibit Atlet E-Sport

GAME Fight of Legends (FOL) kembali menyapa siswa sekolah di Jabodetabek. Hari ini, Selasa (25/7/2023), FOL menggelar ajang promosi dan kompetisi berhadiah jutaan rupiah di SMK Budi Asih, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwa game sekarang bukan hanya sekedar alat mencari hiburan tapi juga bisa jadi peluang karir di masa mendatang, di mana game sendiri sudah menjadi cabang olahraga resmi di kancah internasional.

Selain itu, menurut Competition Section Head PT Esports Star Indonesia, Nielson Tanaya kegiatan yang dilangsungkan selama dua hari ini juga bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet esport, juga pro player untuk game FOL di masa mendatang.

"Ini menjadi perkenalan game FOL. Kita tujuannya ke sekolah-sekolah itu pertama memperkenalkan esport ke anak muda dan memperkenalkan bahwa esport berpotensi sebagai pekerjaan di masa depan," kata Nielson.

"Kita cukup senang FOL bisa diterima di sekolah-sekolah. Kita nantinya juga bakal melakukan pencarian bakat esport, yang mana para pemenang mompetisi ini akan kita bagibagi untuk ikut audisi menjadi pro player untuk FOL," lanjutnya.

Kunjungan FOL ke SMK Budi Asih sendiri menjadi rangkaian kegiatan Fight of Legends Goes to School yang akan terus berlangsung selama satu tahun ini. Selain melakukan promosi dan kompetisi, FOL juga membagikan merchandise menarik ke para siswa.

