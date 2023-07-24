Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kamera Selfie Samsung Galaxy S24 Tak Lebih Baik dari Galaxy S23

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |17:18 WIB
Kamera Selfie Samsung Galaxy S24 Tak Lebih Baik dari Galaxy S23
Samsung Galaxy S24. (Foto: Samsung)
A
A
A

SMARTPHONE flagship Samsung Galaxy S24 dikabarkan tidak akan mendapat peningkatan di sektor kamera depannya. Bocoran menyebut Samsung Galaxy S24 masih membawa konfigurasi kamera depan yang sama dengan generasi sebelumnya.

Dihimpun dari Techradar, GalaxyClub melalui SamMobile mengatakan Samsung menggunakan sensor 12MP yang sama untuk kamera selfie pada perangkat Galaxy S24, seperti yang digunakan jajaran Galaxy S23.

Ini berlaku untuk semua model Galaxy S24 yang nantinya akan dihadirkan, jadi jangan berharap ada peningkatan besar dalam kualitas selfie pada smartphone yang bakal diluncurkan pada tahun 2024 mendatang tersebut.

Tapi, perlu dicatat bahwa dengan tidak adanya peningkatan di sektor kamera depan, bukan berarti tidak ada yang menarik dari Samsung Galaxy S24 yang segera datang. Pasalnya peningkatan tetap hadir di sektor lain.

Seperti dikatakan leaker bernama Ice Universe, raksasa teknologi asal Korea Selatan itu mungkin akan menggunakan lensa zoom periskop kontinu yang dapat memperbesar dari 3x hingga 10x pada perangkat Galaxy S24.

Halaman:
1 2
      
