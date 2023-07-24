Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Review OPPO Reno 8T 5G, si Ringan dengan Fitur Flagship

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |18:36 WIB
Review OPPO Reno 8T 5G, si Ringan dengan Fitur Flagship
OPPO Reno 8T 5g
A
A
A

OPPO belum lama ini meluncurkan OPPO Reno 8T 5G di pasar Indonesia. Reno 8T 5G diluncurkan dengan dua variasi yakni 8GB RAM/128GB ROM dan 8GB RAM/256GB ROM.

OPPO Reno 8T 5G hadir dengan desain yang mengesankan. Ponsel yang memiliki bodi cukup ramping ini menggunakan layar AMOLED melengkung di bagian depan dan casing belakang yang menarik sehingga menambah kesan elegan.

Okezone berkesempatan untuk melakukan review OPPO Reno 8T 5G edisi Sunrise Gold. Perangkat ini memiliki berat sekira 171 gram dan ketebalan sekira 7.7mm, yang membuatnya sangat nyaman untuk digenggam.

OPPO Reno 8T 5g

Dari sisi bodi, ponsel ini menimbulkan kesan yang unik saat terkena cahaya bagian belakang ponsel ini. Panel belakang Reno 8T 5G pun terlihat lebih menarik saat di luar ruangan tanpa menggunakan casing.

Beralih ke sisi bawah, kamera utama terlihat berada di ring kamera pertama, dan kamera lainnya serta lampu kilat LED berada di ring kamera kedua. Meiliki tekstur yang tidak licik, ponsel ini pun tidak gampang memberikan efek bekas jari.

Bergeser ke kedua sisi, tombol volume tersedia di tepi kiri dan tombol daya di sebelah kanan. Bagi pengguna Android lainnya, sepertinya membutuhkan adaptasi karena posisi tombol volume seperti ini, terkadang membuat saya beberapa kali terkecoh saat ingin menaikkan atau menurunkan volume.

Di bagian atas memiliki lubang speaker dan mikrofon, sedangkan di bagian bawah memiliki slot SIM hybrid, mikrofon, port USB-C, dan speaker.

