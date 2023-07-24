Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Teknologi Laser Terbaru Bisa Hilangkan Garis Hijau di OLED Lebih Murah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |11:12 WIB
Teknologi Laser Terbaru Bisa Hilangkan Garis Hijau di OLED Lebih Murah
Layar OLED. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

LAYAR OLED atau Organic LED memang dianggap sebagai panel tampilan terbaik di dunia. Lantaran menggunakan molekul organik, cahayanya LED yang dihasilkan pun bersinar lebih terang.

Layar ini pun dapat menampilkan gambar dengan realistik karena menampilkan warna yang lebih akurat. Pasalnya, layar OLED tak butuh backlight untuk terlihat terang dan gambar yang ditampilkan akan lebih baik.

Tapi, pengembangan panel OLED memang tidak murah, sehingga lebih sering ditemukan di perangkat kelas atas, tentunya biaya untuk perbaikannya juga cukup tinggi. Namun teknologi laser terbaru bisa membuat biaya ongkos perbaikan layar berkualitas jempolan itu jadi lebih murah.

Kanal YouTube Stranger Parts baru-baru ini memperkenalkan mesin laser tersebut. Dikatakan bahwa mesin canggih itu mampu memperbaiki kerusakan layar OLED termasuk masalah yang sering sekali muncul yakni layar muncul garis-garis hijau.

Seperti dihimpun dari Gizmochina, mesin laser bekerja dengan memperbaiki jejak internal panel OLED yang rusak. Jejak ini membawa sinyal listrik melintasi layar. Saat rusak, pengguna sering melihat garis yang terlihat di layar.

Halaman:
1 2
      
