HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocah Ini Temukan Ikan Mirip Piranha yang Punya Bentuk Gigi Seperti Manusia

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:07 WIB
Ikan Bergigi Seperti Manusia. (Foto: Oklahoma Department of Wildlife Conservation)
A
A
A

SEORANG bocah laki-laki menangkap ikan aneh mirip piranha hanya saja memiliki deretan gigi mirip manusia. Berbeda dengan piranha yang bergigi tajam, ikan yang ditemukan ini memiliki gigi yang tumpul.

Charlie Clinton menangkap ikan eksotis, yang dikenal sebagai pacu di kolam dekat rumahnya pada akhir pekan silam. Postingan Facebook dari Departemen Konservasi Margasatwa Oklahoma (ODWC) menyebut Pacu adalah nama yang diberikan kepada beberapa spesies ikan dalam famili Serrasalmidae.

Mereka berasal dari Amerika Selatan dan berkerabat dekat dengan piranha, dengan bentuk tubuh yang mirip dengan sepupu mereka yang bergigi silet. Pacus memasuki ekosistem air tawar, tapi beredar di danau atau sungai lantaran kelakukan dari pemelihara.

Ikan Pacu

Pacus memang kerap dipelihara sebagai ikan hias. Tapi, banyak orang yang tidak bertanggung jawab melepaskannya ke kolam dan sungai terdekat, ketika ikan tersebut tumbuh terlalu besar untuk tangki mereka.

Melansir Live Science, spesies yang ditemukan itu adalah pacu Clinton, ikan jenis ini diketahui tumbuh dengan panjang sekitar 3,5 kaki atau sekira 1 meter dan berat hingga 88 pon atau 40 kilogram.

Meski terlihat seperti piranha, pacu tidak berbahaya bagi manusia. Gigi mereka yang rata dan mirip manusia kemungkinan besar merupakan hasil dari makanan omnivora mereka yang bervariasi, termasuk ikan kecil, krustasea bercangkang keras, serta buah dan kacang tanaman air tawar, menurut American Museum of Natural History (AMHN).

AMHN menyebut kotoran pacu juga membantu menyuburkan tanaman air tawar dan menyebarkan benihnya, yang menjadikannya spesies kunci di ekosistem aslinya. Namun, seperti kebanyakan spesies invasif lainnya, pacu dapat berdampak negatif pada ekosistem tempat mereka diperkenalkan.

"Praktek membuang hewan peliharaan yang tidak diinginkan di saluran air bisa sangat berbahaya bagi satwa liar asli," tulis perwakilan ODWC di postingan Facebook.

Topik Artikel :
Ikan Piranha hewan Piranha Ikan
