Cara Pakai Fitur Cek Fakta Shopee agar Tak Lagi Tertipu Online Lagi

DATA Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang Agustus 2018 hingga 31 Maret 2023 ditemukan sebanyak 11.357 isu hoaks. Dari semua itu, kategori penipuan berada pada urutan ketiga sebagai temuan isu hoaks tertinggi didominasi oleh tautan phishing dan penipuan serta penipuan dengan menggunakan nomor ponsel.

Oleh karena itu, Shopee pun meluncurkan fitur “Cek Fakta” yang dapat diakses pada bagian “Chat dengan Shopee” kehadiran fitur ini membantu pengguna untuk melakukan pengecekan kebenaran lebih tepat terkait segala informasi yang mereka terima tentang Shopee.

BACA JUGA: Cara Mudah Memblokir Situs Yandex di Handphone

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja menyebut peredaran informasi palsu mengatasnamakan Shopee dapat merugikan pengguna. Karenanya, mereka pun berusaha menyediakan kanal khusus bagi pengguna untuk mengecek kebenaran informasi mengatasnamakan Shopee.

Dengan adanya fitur itu diharapkan para pengguna bisa terhindar dari upaya penipuan saat menerima informasi mencurigakan, khususnya yang mengatasnamakan Shopee.

“Kami mengetahui adanya Fitur Cek Fakta dapat digunakan kapan pun dan diharapkan dapat menciptakan kebiasaan baru bagi masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran seluruh informasi yang mereka terima," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Elon Musk Ganti Logo Twitter dari Burung Biru Jadi Huruf X

Fitur ini akan menghubungkan pengguna dengan mudah dan cepat kepada tim Layanan Pelanggan Shopee melalui live chat yang akan membantu memvalidasi seluruh informasi yang diterima pengguna baik melalui telepon, chat, maupun pesan singkat.

Untuk mengakses fitur ini, pengguna dapat membuka aplikasi Shopee dan mengikuti langkah berikut:

1. Pilih menu “Saya” di pojok kanan bawah, lalu pilih menu “Chat dengan Shopee”.

2. Setelah muncul laman live chat, pengguna dapat memilih ikon kategori “Cek Fakta” yang terletak di bagian paling atas.

3. Pengguna dapat memilih topik dan informasi yang ingin dikonfirmasi lalu akan terdapat artikel terkait yang akan memberikan konfirmasi apakah informasi yang diterima mengatasnamakan Shopee merupakan fakta atau penipuan.

4. Jika ingin masih ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, pengguna dapat pilih menu “Chat dengan CS Shopee” untuk terhubung dengan agen tim Layanan Pelanggan Shopee.

5. Daftar kategori topik akan muncul dan silakan memilih menu “Cek Informasi Penipuan” untuk memulai chat dengan agen Layanan Pelanggan Shopee.