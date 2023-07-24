Kompor Induksi Vs Kompor Listrik Mana yang Lebih Baik?

BAGI kalian yang ingin beralih dari kompor gas ke kompor induksi atau listrik, sebelum membeli, penting untuk mengetahui lebih dulu perbedaannya. Kompor induksi dan listrik punya karakteristik berbeda meski secara tampilan hampir sama.

Kompor induksi dan listrik merupakan dua jenis kompor yang berbeda. Secara wujud, memang sama-sama modern serta sama-sama tidak menggunakan api untuk menghasilkan panas. Tapi pada dasarnya keduanya punya cara kerja masing-masing.

Jadi jangan sampai salah pilih ketika membeli. Lantas apa saja beda kompor induksi dan listrik? Nah untuk menemukan jawabannya, simak paparan berikut ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Kompor induksi

Kompor induksi menggunakan radiasi elektromagnetik untuk memanaskan alat masak secara langsung. Ketika panci atau penggorengan di letakan di atasnya, maka mereka akan menerima panas dan makanan akan mulai termasak.

Kompor induksi menawarkannya panas yang instan dan suhu yang terkontrol. Selain itu karena radiasi elektromagnetik yang digunakan, memungkinkan kompor induksi dapat langsung dingin setelah digunakan. Dengan begitu pengguna tidak perlu khawatir kepanasan ketika menyentuh permukaan kompor. Ini juga membuat kompor lebih cepat dan mudah untuk dibersihkan setelah digunakan.

Karakteristik kompor induksi ini menjadikannya sebagai pilihan populer para pencari kompor. Meski begitu, kompor induksi memiliki beberapa kekurangan, antaraain modelnya yang kurang bervariasi serta harganya yang mahal.