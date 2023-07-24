Meta Resmi Jual Centang Biru Instagram dan Facebook Seharga Rp100 Ribu

LANGKAH Elon Musk menerapkan biaya berlangganan bagi mereka yang ingin memiliki centang biru Twitter memang dikecam banyak pihak. Banyak pihak kecewa bahkan mencibir keputusan Elon Musk ini.

Tapi, diam-diam ide Elon Musk ini menjadi inspirasi bagi perusahaan sejenis lainnya seperti Facebook dan Instagram. Terbukti, Meta sebagai induk Facebook dan Instagram pun turut menjual verifikasi ini pada para penggunanya.

BACA JUGA: Cara Mudah Memblokir Situs Yandex di Handphone

Dalam keterangan tertulisnya, Meta mengumumkan ketersediaan layanan terbaru mereka untuk akun terverifikasi centang biru, Meta Verified di Indonesia dijual dengan harga langganan mulai Rp100.000.

Meta Verified sendiri adalah paket berlangganan di Instagram dan Facebook supaya kreator yang sedang naik daun bisa mengembangkan eksistensi dan membangun komunitas secara lebih cepat.

BACA JUGA: Cara Kerja Semprotan Penghilang Sakit yang Kerap Dipakai Pemain Sepakbola

Meta membanderol layanan Meta Verified seharga Rp100.000 untuk situs web dan Rp130.000 untuk Facebook atau Instagram di aplikasi Android dan iOS. Meta akan memberikan lencana verifikasi kepada akun berdasarkan autentikasi dokumen legal.

Setalah berlangganan Meta Verified, pengguna akan mendapatkan akses ke sejumlah fitur eksklusif dan unik, visibilitas yang lebih tinggi dan dukungan khusus dari tim Meta.