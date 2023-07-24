Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Install Yandex Browser Jepang di Android

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |21:22 WIB
Cara Mudah Install Yandex Browser Jepang di Android
Cara Install Yandex. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA cara mudah install Yandex Browser Jepang di Android. Yandex sendiri, merupakan sebuah mesin pencarian hasil kerjasama antara perusahaan Rusia dan Jepang yang tengah populer belakangan ini.

Browser yang hadir sejak 2010, ini awalnya bertujuan untuk iklan dan jasa pencarian di Jepang. Yandex pun menawarkan layanan pencarian berbahasa Jepang dan iklan online di jaringan laman mitranya. Pada 2013, perusahaan meluncurkan aplikasi pemetaan dan navigasi untuk perangkat seluler.

Saat ini, Yandex Jepang hanya bisa digunakan pada ponsel pintar berbasis Android. Peengguna juga perlu mengunduh aplikasi tersebut dari pihak ketiga, bukan pada Play Store seperti aplikasi pada umumnya.

Untuk itu, ada sejumlah cara untuk mengunduh dan menginstal mesin pencarian Yandex Jepang di smartphone seperti dikutip dari Getmodnow.

1. Cari Yandex Japan APK di mesin pencarian ponsel, baik Google Chrome atau browser bawaan.

2. Pilih “sumber tidak dikenal” di pengaturan.

3. Lanjutkan pengunduhan dan tunggu untuk menyimpan ke folder.

4. Setelah menyimpan, pilih untuk mengizinkan pihak ketiga memasang di layar utama.

5. Penginstalan selesai, sekarang Anda membukanya dan mencoba browser ini.

