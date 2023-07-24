Replika Interior Titanic Dipamerkan di Prancis, Dipersembahkan untuk Korban Kapal Selam OceanGate

PESONA Titanic memang kerap menarik bagi banyak orang. Apalagi dengan adanya kecelakaan kapal selam ekplorer Titanic milik OceanGate, Titan, baru-baru ini yang menewaskan 5 orang penumpangnya.

Nah baru-baru ini ada event pameran Titanic terbesar di Paris. Di dalamnya memperlihatkan sejumlah objek yang menggambarkan, kemegahan bangkai kapal tersebut. Serta sekaligus mempersembahkannya bagi para penjelajah yang meninggal dunia saat sedang menyelam menggunakan kapal selam Titan pada Juni 2023 lalu.

Pascal Bernardin produser dari pameran Titanic ini mengatakan, event ini sebagian besar merupakan hasil kerja, kecerdikan, dan keinginan Henri-Paul Nargeolet yaitu penjelajah Prancis berusia 77 tahun, yang dijuluki "Mr Titanic".

Nargeolet adalah satu dari lima orang di kapal selam wisata Titan ketika kehilangan kontak dengan permukaan setelah terjun untuk mengunjungi bangkai kapal pertengahan Juni 2023 lalu. "Upaya operasi penyelamatan di Atlantik Utara menemukan bukti, bahwa kapal itu meledak di bawah air, menewaskan semua penumpang," kata Bernardin dikutip dari laman Radio France Internationale (RFI).

Pameran , yang berlangsung hingga 10 September, dimulai dengan model kapal mitis sepanjang lebih dari empat meter. Pengunjung nantinya seakan-akan dibawa dalam perjalanan dari malam Titanic berangkat dari Inggris ke New York pada bulan April 1912, melalui tenggelamnya kapal pesiar terbesar di dunia setelah lambungnya pecah oleh gunung es.

Pameran ini menampilkan reka ulang kabin kapal, tangga besar, dan bahkan suasana ruang mesin yang menindas. Nargeolet membantu mengangkat banyak dari 260 objek yang dipamerkan – termasuk instrumen navigasi dan pengait dari kapal, serta jam tangan dan perhiasan dari penumpangnya – dari bangkai kapal.

Penjelajah Amerika Matthew Tulloch, yang juga hadir pada peresmian pameran, pernah berkesempatan menyelam empat kali hingga kedalaman 4.000 meter bersama Nargeolet dan membantu membawa kembali banyak artikel.