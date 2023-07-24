Hideo Kojima Unggah Foto Pembuatan Death Stranding 2?

PENCIPTA game horor Hideo Kojima nampaknya tengah mengembangkan proyek terbarunya setelah sukses dengan game Death Stranding. Dia pun memamerkan gambar orang yang tengah menggunakan motion-capture suit dengan background raksasa.

Banyak yang berspekulasi ini adalah Death Stranding 2, atau film adaptasi Death Stranding yang akan datang. Dalam tweet yang diposting tadi malam, Kojima membagikan beberapa foto yang tampak seperti panggung motion capture (mocap) dengan seorang aktor bergerak di sekitar beberapa batu penyangga besar.

Panggung dikelilingi oleh apa yang tampak seperti dinding LED besar yang mirip dengan yang digunakan untuk memfilmkan The Mandalorian, hanya saja latar belakang kali ini adalah Death Stranding.

Di atasnya, kita bisa melihat pegunungan bersalju, banyak BT (Beached Things berasal dari manifestasi atau bentuk dari roh orang mati) di kejauhan, tempat perkemahan kecil dengan banyak tenda, dan sosok baru yang sama sekali tidak dikenal menjulang besar di sisi kiri yang bisa berupa apa saja seperti musuh baru, sekutu baru, bos baru, atau mungkin sebuah mekanisme.

Melansir IGN, dari apa yang dipelajari di gambar yang tampaknya digunakan Kojima, teknologi yang sama pernah digunakan dalam panggung The Volume Epic Games tahun lalu, dengan cara kerjanya yang kemungkinan sangat mirip.