Ubisoft Buat Aturan Kontroversional Lagi, Ingin Hapus Akun Pengguna dalam 30 Hari

PERUSAHAAN game Ubisoft memang menyandang gelar perusahaan game paling dibenci di 23 negara. Hal ini lantaran mereka kerap membuat keputusan yang kontroversi dan dianggap tidak masuk akal.

Kali ini mereka mengumumkan bahwa akan segera menghapus akun game termasuk item di dalamnya jika terlalu lama offline. Sebagaimana dilansir dari Techspot, seorang pengguna Twitter dengan akun @PC_enjoyer telah membagikan tangkapan layar berisi peringatan tentang penghapusan akun karena dirinya sudah terlalu lama tidak membuka akun.

Dalam peringatan yang dikirim melalui email itu, Ubisoft menyatakan telah menangguhkan sementara akun yang tidak aktif tersebut dan mengatakan akan menghapus akun secara permanen dalam 30 hari jika akun tetap tidak digunakan.

Di sana Ubisoft juga menyertakan tombol pintasan untuk membuka akun sesegera mungkin agar akun tidak dihapus secara permanen. Pengguna juga bisa memilih tautan untuk membatalkan penghapusan akun yang terdapat dalam email.

"Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Anda dapat menghindari penutupan akun dengan masuk ke akun Anda dalam waktu 30 hari sejak menerima email dalam gambar dan mengaktifkan kembali akun," kata Ubisoft.

Kabar ini pun tidak diterima dengan baik dan telah menghidupkan kembali perdebatan, tentang seberapa besar kontrol yang dipertahankan perusahaan saat menjual item digital. Ubisoft saat ini kembali menjadi sorotan karena kebijakan kontroversialnya.