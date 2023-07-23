Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Setelah Diamond, Youtuber Butuh Berapa Subscriber untuk Dapat Play Button Lagi?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:07 WIB
Setelah Diamond, Youtuber Butuh Berapa Subscriber untuk Dapat Play Button Lagi?
Youtube. (Foto: Shutterstock)
PLAY Button YouTube tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh YouTube kepada kreatornya yang terus berkembang dan berhasil mendapatkan subscriber dalam jumlah tertentu.

Play Button YouTube bisa didapatkan setelah kreator memenuhi beberapa syarat. Selain subscriber dalam jumlah tertentu, mereka juga perlu mematuhi persyaratan layanan YouTube, memiliki channel yang aktif, dan memiliki konten yang asli.

Selain itu channel juga tidak boleh menerima teguran pedoman komunitas dalam 365 hari terakhir, tidak pernah ditangguhkan dari program Partner YouTube, tidak berisi konten terlarang, dan tidak dihentikan atau ditautkan ke akun yang telah dihentikan.

Penghargaan ini diberikan sesuai kebijakan YouTube dan setiap channel akan ditinjau secara saksama untuk memastikan kriterianya telah terpenuhi. YouTube hanya memberikan penghargaan kepada kreator yang mematuhi pedoman dan aturan.

Ada tiga jenis Play Button YouTube yang paling umum. Pertama adalah Siver Play Button yang akan diberikan setelah kreator memiliki subscriber sebanyak 100 ribu, kemudian Gold Play Button yang diberikan ketika jumlah subscriber di angka 1 juta, dan Diamond Play Button dengan 10 juta subscriber.

Jarang yang tahu bahwa setelah mendapat 10 juta subscriber, ada Play Button lain yang sangat eksklusif. Lantas apa yang akan didapat kreator setelah memiliki subscriber lebih dari 10 juta? Berikut penjelasannya.

Halaman:
1 2
      
