Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Memblokir Situs Yandex di Handphone

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |07:08 WIB
Cara Mudah Memblokir Situs Yandex di Handphone
Yandex. (Foto: Freepik)
A
A
A

CARA memblokir situs Yandex pada smartphone sejatinya sama saja seperti memblokir situs lainnya. Untuk itu, pengguna yang sudah terlanjur menggunakan platform tersebut bisa dengan mudah menghilangkannya.

Yandex merupakan sebuah mesin pencarian yang lahir berkat kerja sama antara perusahaan Rusia dan Jepang. Ini hadir sejak 2010, yang bertujuan untuk iklan dan jasa pencarian di Jepang.

Awalnya, Yandex menawarkan layanan pencarian berbahasa Jepang dan iklan online di jaringan laman mitranya. Pada 2013, perusahaan meluncurkan aplikasi pemetaan dan navigasi untuk perangkat seluler.

Pada platform tersebut mencakup informasi terperinci tentang lalu lintas secara real-time dan rute transportasi umum di kota-kota besar di Jepang. Namun, pada 2018, Yandex menutup layanan iklan dan pencarian online di Jepang.

Itu terjadi karena persaingan yang ketat di pasar Jepang dan kurangnya kemajuan dalam memperluas layanannya di negara tersebut. Sejak saat itu, perusahaan berfokus pada pengembangan aplikasi pemetaan dan navigasi untuk perangkat seluler, yang terus populer di kalangan pengguna Jepang.

Saat ini, Yandex hanya bisa digunakan pada ponsel pintar berbasis Android. Peengguna juga perlu mengunduh aplikasi tersebut dari pihak ketiga, bukan pada Play Store seperti aplikasi pada umumnya.

Yandex memiliki akses bebas konten dewasa yang dapat memberikan dampak buruk pada penggunanya. Dengan memblokir situs tersebut, maka pengguna di bawah umum tidak akan bisa lagi membuka kontes dengan muatan terlarang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/57/3118103/yandex-tepM_large.jpeg
Klik Link dan Cara Nonton Video Viral Yandex RU Yandex Browser Korea Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/57/3105656/yandex-bnl3_large.jpg
Klik Link Yandex Browser Jepang Full Versi Lama, Dijamin Tanpa Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/57/3092286/yandex-OcwC_large.jpg
Link Download dan Cara Nonton Video Viral Yandex Ru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/57/3084795/yandex-fLuU_large.jpg
Cara Gampang Streaming dan Nonton Video Viral di Yandex Ru Yandex Browser Gratis Anti Blokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/57/3080135/yandex-1DFp_large.jpg
Link Nonton Video Viral Yandex Oktober 2024 dari Berbagai Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/54/3078869/link_yandex-bIE7_large.jpg
LINK Nonton Video Viral Indo Japan Korea Full HD di Yandex Browser Paling Aman
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement