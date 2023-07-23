Cara Mudah Memblokir Situs Yandex di Handphone

CARA memblokir situs Yandex pada smartphone sejatinya sama saja seperti memblokir situs lainnya. Untuk itu, pengguna yang sudah terlanjur menggunakan platform tersebut bisa dengan mudah menghilangkannya.

Yandex merupakan sebuah mesin pencarian yang lahir berkat kerja sama antara perusahaan Rusia dan Jepang. Ini hadir sejak 2010, yang bertujuan untuk iklan dan jasa pencarian di Jepang.

Awalnya, Yandex menawarkan layanan pencarian berbahasa Jepang dan iklan online di jaringan laman mitranya. Pada 2013, perusahaan meluncurkan aplikasi pemetaan dan navigasi untuk perangkat seluler.

Pada platform tersebut mencakup informasi terperinci tentang lalu lintas secara real-time dan rute transportasi umum di kota-kota besar di Jepang. Namun, pada 2018, Yandex menutup layanan iklan dan pencarian online di Jepang.

Itu terjadi karena persaingan yang ketat di pasar Jepang dan kurangnya kemajuan dalam memperluas layanannya di negara tersebut. Sejak saat itu, perusahaan berfokus pada pengembangan aplikasi pemetaan dan navigasi untuk perangkat seluler, yang terus populer di kalangan pengguna Jepang.

Saat ini, Yandex hanya bisa digunakan pada ponsel pintar berbasis Android. Peengguna juga perlu mengunduh aplikasi tersebut dari pihak ketiga, bukan pada Play Store seperti aplikasi pada umumnya.

Yandex memiliki akses bebas konten dewasa yang dapat memberikan dampak buruk pada penggunanya. Dengan memblokir situs tersebut, maka pengguna di bawah umum tidak akan bisa lagi membuka kontes dengan muatan terlarang.