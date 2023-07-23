Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Akhirnya Aplikasi ChatGPT Versi Android Dirilis

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |18:46 WIB
Akhirnya Aplikasi ChatGPT Versi Android Dirilis
ChatGPT. (Foto: OpenAI)
APLIKASI chatbot bertenaga kecerdasan buatan (AI) populer besutan OpenAI, ChatGPT, akhirnya dirilis untuk para pengguna android. Peluncuran ini pun mengikuti versi sebelumnya yang dirilis untuk iPhone.

Seperti dilansir Antara dari Tech Crunch OpenAI mengumumkan kabar tersebut melalui sebuah cuitan di Twitter. Dalam Tweet tersebut, dikatakan bahwa aplikasi ChatGPT akan diluncurkan untuk pengguna Android minggu depan.

 BACA JUGA:

Pengguna di Amerika Serikat dikabarkan akan menjadi yang pertama bisa menikmati aplikasi teknologi kecerdasan ChatGPT buatan perusahaan milik Sam Altman itu di gawai Android.

OpenAI sendiri belum membeberkan rencana ketersediaan untuk negara lain, tetapi diperkirakan perilisan ChatGPT Android di negara lain akan dilakukan dalam beberapa minggu atau bulan setelah peluncuran perdananya.

OpenAI memperluas ChatGPT untuk iOS di sejumlah negara seminggu setelah perilisannya di Amerika Serikat. Pada bulan Mei, OpenAI merilis aplikasi ChatGPT untuk gawai berbasis iOS yang telah diunduh sebanyak 500 ribu kali hanya dalam kurun waktu seminggu setelah tanggal perilisannya.

Aplikasi tersebut sempat menjadi salah satu aplikasi dengan pertumbuhan tercepat sebelum disalip oleh aplikasi media sosial besutan Meta, Threads, yang berhasil mendapatkan 30 juga pengguna dalam waktu 24 jam.

