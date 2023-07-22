Cara Download Lagu di Spotify Tanpa Aplikasi Pihak Ketiga

SPOTIFY memang menjadi salah satu platform streaming yang menjadi pilihan banyak orang. Selain karena memiliki banyak music, Spotify memang lebih ringan ketimbang platform lainnya.

Ada banyak sekali lagi yang tersaji di aplikasi streaming musik Spotify. Menariknya lagi, seluruh lagu ini ternyata bisa didownload oleh pengguna dengan hanya melakukan beberapa langkah sederhana.

Dengan download lagu di Spotify, memungkinkan pengguna mendengarkan lagu dimana saja mereka berada tanpa kuota. Dengan begitu, lagu bisa tetap didengar meski di tempat tanpa akses internet sekalipun.

Pengguna bisa tetap mendengar lagu favorit ketika sedang dalam penerbangan. Download lagu di Spotify dapat membantu pengguna mendapat pengalaman mendengar lagu secara lancar dan menyenangkan.

Sebelumnya perlu dicatat bahwa ini hanya bisa dilakukan ketika kita sudah berlangganan Spotify Premium. Lantas bagaimana cara download lagu di Spotify? Berikut langkah-langkahnya, dihimpun dari berbagai sumber.